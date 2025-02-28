賣地佔收入3.2% 陳茂波：不依賴 學者：應發展新經濟引擎填補流失

2021/22年度政府地價收入逾千億元，近年銳減，2025/26年度預計有210億元，佔政府收入3.2%，利得稅及薪俸稅收入共佔近44%，預計有1922億及965億元。自2021/22年度，利得稅收入連續4年維持約1700億元，同期薪俸稅收入均為700多億元；2024/25年度修訂預算的薪俸稅收增至880億元。

稱利得稅薪俸稅等更重要

陳茂波昨向立法會財委會簡報預算案，多名議員關注賣地收入。選委界周文港稱，地價及印花稅收入難以取代，建議防止樓市「過冷」，並推出學生宿舍用地等維持賣地收入。陳茂波說，地價以往是政府最主要收入來源，惟導致早年土地供應不足、樓價飛升，「我們不再希望特區過分依賴地價收入，要發展經濟，利得稅、薪俸稅各方面的收入更重要」。

可考慮分期付款拆細地皮

經民聯林健鋒問政府會否考慮拆細地皮、容許分期付款、重推勾地表等，以增發展商投地誘因。陳茂波稱拆細地皮是當局方向，但部分地段發展要有規模效益，未必適合；至於分期付款，他說「不是絕對無得諗」。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，賣地屬非經常收入，「一有冬瓜豆腐就很容易冧」，長遠應發展經濟引擎如創科等帶動收入。對於短中期如何填補地價收入缺口，他強調仍須穩定樓市，既讓地價回升，連帶恢復消費信心。他認為當局尚有很多板斧，包括道路收費、增加金融產品、上調博彩稅和薪俸稅最高收入級別的稅率等。

量入為出指經營帳？ 陳：看整體

政府「非經營帳目」在未來5個年度維持赤字，陳茂波昨沒正面回應何時恢復收支平衡，重申要把握時機投資基建發展、培育創科，適度發債與利用市場資金是合適做法。在電台聯播節目被問到《基本法》「量入為出」原則，是指經營抑或綜合帳目收支平衡，陳稱管理公共財政應整體審視綜合帳目，不能「每年獨立計」。

今年預算案沒再提及交椅洲人工島，新民黨李梓敬問是否「胎死腹中」。陳茂波稱科技發展及新冠疫情致辦公模式改變，需審視人工島土地規劃，「先集中精力，全力加速推進北部都會區，『明日大嶼』一定排在之後」。多名議員關注向陸路離境私家車徵收邊境建設費，陳強調政策尚待研究。

（2025/26預算案）