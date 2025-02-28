明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

賣地佔收入3.2% 陳茂波：不依賴 學者：應發展新經濟引擎填補流失

【明報專訊】新一份《財政預算案》預計2025/26年度地價收入210億元，仍處於低位。財政司長陳茂波昨表示不希望過分依賴地價收入，謂利得稅、薪俸稅等收入更重要，又稱可考慮分期付款及拆細地皮，以增投地誘因。學者認為，長遠應透過新經濟引擎填補流失的地價收入。

2021/22年度政府地價收入逾千億元，近年銳減，2025/26年度預計有210億元，佔政府收入3.2%，利得稅及薪俸稅收入共佔近44%，預計有1922億及965億元。自2021/22年度，利得稅收入連續4年維持約1700億元，同期薪俸稅收入均為700多億元；2024/25年度修訂預算的薪俸稅收增至880億元。

稱利得稅薪俸稅等更重要

陳茂波昨向立法會財委會簡報預算案，多名議員關注賣地收入。選委界周文港稱，地價及印花稅收入難以取代，建議防止樓市「過冷」，並推出學生宿舍用地等維持賣地收入。陳茂波說，地價以往是政府最主要收入來源，惟導致早年土地供應不足、樓價飛升，「我們不再希望特區過分依賴地價收入，要發展經濟，利得稅、薪俸稅各方面的收入更重要」。

可考慮分期付款拆細地皮

經民聯林健鋒問政府會否考慮拆細地皮、容許分期付款、重推勾地表等，以增發展商投地誘因。陳茂波稱拆細地皮是當局方向，但部分地段發展要有規模效益，未必適合；至於分期付款，他說「不是絕對無得諗」。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，賣地屬非經常收入，「一有冬瓜豆腐就很容易冧」，長遠應發展經濟引擎如創科等帶動收入。對於短中期如何填補地價收入缺口，他強調仍須穩定樓市，既讓地價回升，連帶恢復消費信心。他認為當局尚有很多板斧，包括道路收費、增加金融產品、上調博彩稅和薪俸稅最高收入級別的稅率等。

量入為出指經營帳？ 陳：看整體

政府「非經營帳目」在未來5個年度維持赤字，陳茂波昨沒正面回應何時恢復收支平衡，重申要把握時機投資基建發展、培育創科，適度發債與利用市場資金是合適做法。在電台聯播節目被問到《基本法》「量入為出」原則，是指經營抑或綜合帳目收支平衡，陳稱管理公共財政應整體審視綜合帳目，不能「每年獨立計」。

今年預算案沒再提及交椅洲人工島，新民黨李梓敬問是否「胎死腹中」。陳茂波稱科技發展及新冠疫情致辦公模式改變，需審視人工島土地規劃，「先集中精力，全力加速推進北部都會區，『明日大嶼』一定排在之後」。多名議員關注向陸路離境私家車徵收邊境建設費，陳強調政策尚待研究。

（2025/26預算案）

上 / 下一篇新聞