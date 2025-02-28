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撤2500元學津 朱國強否認被諮詢 教局曾就「削支」晤教界 蔡若蓮：不會透露具體措施

【明報專訊】教育界連日討論《財政預算案》取消中小學、幼稚園學生的2500元津貼，爭議包括當局被指欠諮詢。教育局昨日回覆稱，該津貼推出5個學年共發放104.5億元，累計417.8萬名受惠學生。財政司長陳茂波昨在立法會財委會稱，教育局就削減2%開支曾與立法會教界「一些代表」溝通，惟教育界議員朱國強隨即發聲明，否認曾就削減2500元津貼被諮詢。教育局長蔡若蓮昨午解畫稱，預算案前不會向議員透露具體措施，但已與學界在「共渡時艱、節省開支」等方面充分溝通。

學界：曾會面有提2500元津貼 沒明言取消

有學界代表昨向本報稱，在預算案公布前，本月曾與教育局會面，席間觸及2500元學生津貼，惟局方當時沒明言會取消，當日亦非正式諮詢會，與會各人只「brainstorm（腦震盪）」不同意念，當局僅提及政府財困，亦有學界代表表明不希望削減「教與學」資源。有聽眾昨早在電台節目《財政司司長熱線》表示，取消2500元津貼有違當局鼓勵生育原意，中產亦未能受惠（見表）。

朱國強昨午發聲明稱，政府從未就取消學生津貼諮詢他，促當局檢視溝通機制，廣泛諮詢涉重大公共利益的開支修訂。蔡若蓮昨午在預算案記者會稱，局方曾諮詢不同黨派議員、學界議會等持份者意見，說明政府面對財困，提出削減教育開支的可能，並了解學界認為「最要保住、不能減什麼（開支）」，局方再在其他範疇入手，若「活用資源」無法解決問題，才會走削減津貼一步。她亦點名稱朱國強「最關心幼稚園教育」。

蔡續稱，當局在特別社會狀况下推出2500元津貼紓困，重申政府財政未來數年面臨挑戰，教育開支需削減62億元，按該津貼受惠學生人數計算，預計取消後每年可節省約20億元，佔教育開支2%。至於曾否考慮只減少津貼而非取消，蔡稱要考慮實際行政及財政紀律。

校長：教師反應大 倡設過渡期

本身是直資中學校長的中學校長會主席連鎮邦說，明白要與政府共渡時艱，但憶述前日得悉取消津貼一刻，整個教員室「很大反應」。他認為政府當初將津貼恆常化，家長自然期望每年獲津貼，政府要解畫讓家長理解取消原因。他建議設過渡期，而非直接取消。至於倘2500元津貼逐步減至1000元，家長是否較易接受，他說有待政府更多諮詢才可理解各方意見。津中議會主席李伊瑩說明白家長反應，亦理解教育局須更精準提供資助。

教育局回覆本報稱，2019/20學年有87.48萬名學生獲發2500元津貼，上學年（2023/24）則有79.84人，5個學年累計417.8萬人受惠，共發放104.5億元。

稱八大「回水」40億感「溫和」

另外，政府首次要求8間資助大學在2025/26年度合共「回水」40億元，並削減下個三年期撥款。蔡若蓮稱，還款是單次安排，引述八大願意共同承擔及認為措施「相對溫和」。她續說，八大有各項配對補助金及捐款等，推動中長期或重大發展項目時可調動儲備，相信不影響財政佈局。

被問削減大學資源與建設「留學香港」品牌是否矛盾，蔡稱這有賴大學發展定位、教研實力等「組合拳」，「不單靠撥款支撐」。

明報記者

（2025/26預算案）

相關字詞﹕蔡若蓮 八大 教育局 財政預算案 2500元學生津貼

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