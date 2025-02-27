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6自資校內地澳門台灣生 限額增至40%

【明報專訊】教育局昨宣布6間自資院校下學年（2025/26）起可增收內地、澳門及台灣學生（MMT），分階段增至佔限額40%，並可在全國所有省、區、市招生。政府消息人士稱，自資院校可自行循序漸進收生。對於新安排下預料可吸引多少學生及帶來多少經濟效益，該人士稱當局無此考慮，強調效益未必可量度。

限副學位學士 不涵研究院

現時都會大學、樹仁大學、恒生大學取錄內地及台澳生不可多於上一學年學生總數20%，珠海學院、東華學院、職訓局轄下的香港高等教育科技學院（THEi）則為10%。限制只適用於自資副學位及學士學位課程，研究院課程不設限。

教育局昨宣布，國家教育部准上述6校放寬收生限制至40%，要求院校提交報告，交代招生安排及學生支援服務等數據，以訂定各院校適用限額。局方回覆本報補充，會更改計算院校使用限額的方式，由參考上學年總學生人數改為同一學年的總預計收生人數。

都大昨稱現已使用MMT收生限額達20%，並處上升趨勢，將向局方提交報告，平衡校園及設施規劃、師資及教學配套等，期望下學年可提升限額。恒大稱新措施提升公立與自資院校的政策公平性。THEi稱，放寬限額有助培育具實務知識畢業生，填補技術專才缺口。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕收生 東華學院 香港珠海學院 恒生大學 樹仁大學 都會大學 內地生 自資院校

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