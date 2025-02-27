私家車陸路離港徵費 料年收10億 機場離境稅加七成至200元

翻查資料，政府2003年曾提出徵收陸路及海路邊境稅，當時覆蓋所有車種，對每輛車徵收100元，離境每人收取18元，惟最終社會有不少反對聲音憂影響兩地交流而擱置。

指出行成本抵消內地消費吸引力

業界：違港車北上政策原意

消息人士強調，事隔20多年研究重推非「唔想人北上」，只為增收入及考慮到關口建設成本及維護開支；今次重推只對私家車徵費已降低對物流和一般市民影響。消息引述數據指出，大部分市民利用公共交通工具北上，2023年各陸路管制站來回車流量1030萬車次，當中530萬為私家車。

消息強調，200元非最終收費定案，政府相信以私家車出行者負擔能力較高，但亦盡量訂在可負擔水平，目標不令出行成本大增、車流大減；又舉例如多名成人搭同一私家車經港珠澳大橋離境，人均出行成本或較搭金巴更便宜。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，現時私家車港珠澳大橋已須付150元人民幣過橋費，增收200元離境稅後來回便需約500元，出行成本增幅已抵消內地物價低的吸引力，料市民跨境意欲減，批評與港車北上和粵車南下政策原意相違背。李又質疑兩地應無「離境」可言，徵稅不公平。

稱數十元對機票總價影響微

陳茂波：港機場仍具競爭力

至於飛機乘客離境稅，現日均約5萬至6萬人搭飛機離港。消息稱該稅逾20年無調整，加稅為體現「能者自付」。被問加稅會否令旅客轉飛鄰近機場，財政司長陳茂波昨稱增數十元離境稅對機票總價影響輕微，認為香港機場仍具競爭力。

學者憂礙廉航飛港意欲

中大航空政策研究中心主任袁志樂稱，三跑落成不久理應把握機會吸客，增離境稅恐減旅客訪港意欲。袁續稱，廉航機票加稅後總價加幅大，影響其競爭力，憂日後少廉航願來港設航線。

（2025/26預算案）