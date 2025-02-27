向車主開刀 幹道牌照違泊研加費 消息舉例青嶼需管理交通用者自付 料年增20億收入

預算案公布，政府3年前取消部分主要隧道和幹道收費，部分隧道收費亦逾30年未調整，但政府投入龐大資金興建，當局現盼體現「用者自付」原則。消息人士舉例，當年政府用斥巨資建青嶼幹線，事隔多年突要求「用者自付」，並非純為增政府收入，亦為提升交通管理， 形容「增加收入是結果，不是原因」。

免費幹線隧道何者收費未定案

消息稱，暫未有定案哪些免費隧道及道路需改收費，會按每條路實况而定，考慮因素包括地理位置、服務對象、交通管理需要、公眾負擔程度、維持公共交通及商用車暢順使用道路等。消息人士無正面回應未來新建道路及隧道是否全數收費，重申需視情况而定。現時本港9條政府隧道免費。青嶼幹線及將軍澳隧道原需收費，但因同區分別有屯赤隧道及將藍隧道新落成，當局決定兩路亦免費。被問日後同一地區幹道如何收費，消息指會考慮不同方案，包括「一條收費、一條免費」。

田北辰：無替代路線者不應收費

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，道路為基礎建設，理應由政府承擔成本，冀徵費僅短期措施，財赤過後下調或回復免費。實政圓桌立法會議員田北辰稱，基建不應賺錢，收費應僅達收回成本水平，如道路無其他替代路線則不應收費。

牛肉乾咪表加幅未定

至於上調另外3項交通費用，消息指因已多年沒調整，違泊「牛肉乾」上次調整為1994年。各項交通違例罰款加幅會考慮罪行輕重及阻嚇，增咪表收費為加快停泊車輛流轉，兩者具體加幅水平未有定案。當局2017年曾建議違泊牛肉乾增至400元，惟因車主及司機反對而擱置。消息人士稱今次有信心能提出「有理有據」建議。

不過，預算案政府收入分析透露，2024/25年度發出交通違例定額罰款通知書較預期少，收入僅8.43億元，較原預算少1.45億。當局預算下年度相關收入維持8.43億元。

現時電動車按淨重計牌費

消息舉例外國按摩打功率收費

消息又稱，現時電動私家車牌費按車輛淨重計算，不符合「能者多付」，會考慮電池重量愈趨輕巧、國際收費做法、財政可持續，以及能否維持推廣綠色運輸4個因素上調牌費，舉例部分國家按摩打輸出功率收費。消息補充，電動私家車牌費2023年平均僅1200元，汽油車則約7600元，為電動車逾6倍；去年所有車輛牌費收入約31億元，電動私家車牌費佔不足5%，僅9000多萬元。李耀培形容車主非「環保戰士」，憂加牌照費失誘因後，會減慢私家車電動化。

（2025/26預算案）