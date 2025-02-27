夏寶龍曾籲改革創新 財案首尾「呼應」

聞離境私家車徵費 議員「嘩一聲」

陳茂波昨按慣例連跑3場，早上到立法會宣讀預算案文本，下午及傍晚分別出席記者會和電視聯播論壇。今年預算案共有268個段落，較去年多19段，同樣在約兩小時讀完演辭。

陳發表演算案時發生小插曲，當提到將研究向經陸路離境的私家車徵收200元「邊境建設費」時，一眾議員議論紛紛，部分人交頭接耳。

有資深議員私下表示，會議廳內其時「嘩一聲」，因為他們常坐私家車北上考察、公幹、探親等，將直接受影響。

繼去年之後，陳茂波今年於預算案結語再談及國家發展，表示將「乘着科技變革大潮」，讓科技創新帶來突破，貢獻國家；攜手打造更繁榮、關愛、多元與國際化的香港，「開創屬於我們這座城市的新篇章，為中國式現代化強國建設貢獻力量！」

他又說對香港未來滿懷信心期盼，不僅源於港人機靈敏銳和努力，「更是來自國家對我們的大力支持」，以及香港對未來發展大勢的洞察等。

（2025/26預算案）