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撥10億設AI研發院 37億推進河套基建

【明報專訊】新一份《財政預算案》繼續投資創科，包括預留37億元用於加快完成河套香港園區第一期基建及公用設施、以10億元成立香港人工智能研發院，以及預留1億元於今年內推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」等。政府消息人士解釋，AI發展對「從國策層面而言」是重要範疇，冀成立領頭機構推動研發，目標2026/27年度起營運，撥款用於首5年營運開支。

在港設生產線資助25萬 料惠400企

人工智能研發院會由「數字辦」制訂成立安排和具體目標，以助促進人工智能（AI）上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。消息人士表示，研發院負責項目可包括AI標準制訂、推動商界未必有興趣的研究等，參考政府現有五大研發機構營運是其中方向，具體由數字辦研究落實。

至於「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，政府會向每間在港營運生產線的企業提供最高25萬元配對資助，政府與企業的資金投入比例為1:2，當局預計惠及400間企業。

消息人士表示，與其他現行新型工業化相關的資助計劃相比，該計劃資助對象屬較小規模生產，例如藥油、啤酒，讓他們善用科技、例如加入智能插件（Smart Patch）提升產能，料每條生產線升級成本約50萬至100萬元。消息人士解釋，除了支持高增值生產，亦冀支持中小型生產，以助帶動製造業在GDP佔比逐步提升。

河套發展方面，政府早前提到香港園區第一期第一批次工程的其中3幢大樓在今年內啟用；消息人士指出，今次預留的37億元用於興建第一期範圍的主體及內部道路、水電鋪設工程等。政府亦冀今年就第一期餘下用地徵求「私人發展計劃」，消息人士表示，第一期仍有約10公頃用地待發展，仍在構思撥出多少土地與私人市場合作。

預算案亦提到，科技園公司正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範」（GMP）製造設施的需求，以及可行發展和營運模式。政府消息人士解釋，以藥物研發為例，現時香港缺乏設施小規模生產新研發藥物，因此一些研究團隊要在外地、例如新加坡尋求設施安排生產，用於臨牀測試。消息人士稱，目前仍屬初步探討階段，政府冀了解市場需要，倘落實可考慮在現有創新園內改建大樓建立設施，供小規模藥產。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕生產質量管理規範 生命健康科技 製造業 新型工業化 製造及生產線「升」級支援先導計劃 香港人工智能研發院 河套香港園區 財政預算案

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