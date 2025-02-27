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交通補貼門檻增至500元 兩蚊車「兩折」安排最遲明年9月推

【明報專訊】《財政預算案》公布2元乘車優惠計劃調整方案，改為車資10元以上兩折，每月上限240程。政府消息形容屬「溫和微調」，調整涉兩部分，「兩折」調整不遲於明年9月實施，每月車程設限則暫無明確時間。公共交通費補貼計劃領取門檻也由400元增至500元。有議員表明對兩項調整有保留，強調政府應先從行政開支着手節流，而非從基層及長者福利入手。

2元乘車優惠新方案下，車資10元或以下續收2元、10元以上兩折，並以每月240程為上限。政府消息稱，車程上限以月計算，能提供彈性；以10元劃線，主因目前成人票價10元或以下路線佔整體公共交通路線近六成，車費10元以上兩折則能為受惠人提供誘因改變「長車短搭」行為。就「長車短搭」，消息稱政府會主動與巴士公司商討更多路線推出分段收費，會考慮及平衡多個因素，包括如何避免長途線分段後吸引過多短途客，令長途客難上車。

月限240程「暫無明確實施時間」

消息又指，系統調整所需時間及費用有待與八達通公司商討，但車費10元以上兩折料相對簡單，參考一般系統調整需18個月，將不遲於明年9月實施；月限程數則較複雜，暫無明確實施時間，當局會爭取盡快推行。八達通公司回覆本報，稱兩項調整均可透過修改系統做到，昨日正式收到政府通知，會研究推行時間表，盡早完成。

當局以樂悠卡出行數據估算，方案實施後首個財政年度、即2027/28年度可節省6.8億元開支，上述估算未反映「長車短搭」行為改變後可節省的開支。

至於交通補貼，領取門檻由公共交通實際開支400元增至500元，補貼額及上限不變。消息稱調整主要考慮政府財政、通脹等因素，料2025/26年度每月受惠人數由去年200萬減至190萬人，於2025/26年度可節省5.4億元開支，未來5年累計節省35.6億元。

兩者料5年共省62億 議員有保留

政府估算調整兩項計劃後未來5年共可節省約62億元開支。議員張欣宇稱對兩項調整有保留，「用在市民身上的錢都是用得其所」，應最後才考慮調整。他指2元優惠新方案一刀切連帶影響「長車長搭」的人，做法不精準，亦僅能省數億，敦促政府優先節省行政費用，勿從基層及長者福利入手。

議員林振昇指車費計算對長者或較複雜，常坐長途車的受惠人交通費將大增，期望政府再微調。至於交通補貼門檻提高，他指近年交通工具加價頻繁，政府可考慮為長途車乘客增補貼。

2元乘車預算與開支差距大

2元乘車優惠被指開支急增、財政不可持續，但據近年財案總目，計劃的預算開支與修訂預算以至實際開支相距甚遠，其中2024/25年預算開支約60億元，修訂預算為約43.9億元；2023/24年度預算開支約67.3億元，實際開支約40.1億元，兩者均相差約20億元。

張欣宇認為當計劃門檻降至60歲，開支確有較大增幅，但近年增幅非「爆炸性」，增幅源頭與公共交通加價也甚有關係，質疑過往數字或有誤導，計劃實質並非財政不可持續。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕林振昇 張欣宇 兩元乘車優惠計劃 財政預算案

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