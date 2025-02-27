差餉薪俸稅寬減削半 學生津貼取消 「派糖」款項減三成 三孩之母：生活難上加難

明報記者

昨日公布的預算案繼續「派糖」，惟「支援措施」規模按年減少三成至約83億元，是2009/10財政年度後首次跌穿百億水平。今年首季住宅及非住宅物業差餉的寬減上限將減半，每戶500元；薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的寬減上限同樣減半，每人1500元。綜緩、長津等申領人則維持額外「半糧」（見表）。

原惠80萬學生 消息：精準補貼

中學日校、小學及幼稚園學生2025/26學年起將不再獲發一筆過2500元學生津貼。政府消息稱教育局每年將可節省20億元開支，將繼續透過各類設入息審查的資助計劃協助有經濟需要的學生。

財庫局常秘：政策局自行判斷

每年近80萬學生受惠於學生津貼。財庫局常任秘書長（庫務）黎志華昨日回應為何取消該津貼時表示，各政策局或部門可自主決定如何削減開支、取消津貼，「（教育局）因應中小學生人數下跌而有何調整，是由相關政策局自行判斷及決定」。

50歲的阿娣育有三孩，一家五口住公屋，依賴夫婦2.5萬元月入餬口，無申領綜緩或職津。她說，除了長女剛大專畢業、尚未出身，二女明年考大學，有望讀醫，盼補習維持成績；而幼子「文武雙全」，踢足球又學長笛，每月需繳學費，兩人教育開支合計上萬元。阿娣說，失去學生津貼將令生活難上加難，「基層一樣得益都冇，冇免租又冇減電費……聽到份嘢（預算案）就想喊」。

社協：有少少向基層開刀

社協副主任施麗珊表示，政府向領取綜緩等基層發放額外半個月津貼，「也不夠政府在兩項交通津貼收回的錢」，形容今年預算案「有少少向基層開刀」。她說書簿津貼不覆蓋校服、文具等開支，草根家長日後只能節衣縮食供書教學，「興趣班、活動那些如付不起錢，就唯有不學了」，期望政府勿一刀切取消資助，續為基層家庭補貼、精準扶貧。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展表示，家校會尚未討論政策影響，惟學生津貼宛如2萬元新生嬰兒獎勵金的延續，反映政府「明白家長在子女教育上是有負擔」，盼滅赤後可優先恢復。

（2025/26預算案）