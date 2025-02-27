政黨認同縮公職 有憂官員不減薪削惠民開支惹民怨

狄志遠憂高估賣地收入

針對縮減政府人手編制及開支，民建聯主席陳克勤認為相關措施有回應該黨的期望。工聯會議員鄧家彪則稱，預算案預計2026/27年度經營帳目可達收支平衡，相信能令社會各界安心。惟有議員對預期財政回復收支平衡有疑問，新思維狄志遠指政府預估2025/26年度賣地收入達210億元，過於樂觀，憂慮赤字數目會被錯估。

選委界何君堯批評預算案未提到如何有效壓開支，亦未見政府增加收入的「良方」，又稱「有些大的數目，大刀闊斧不做，做埋些『閹下閹下』的那些」，舉例向陸路口岸離境的私家車收費，「收200元，幫到什麼？幫不到什麼，根本連杯水車薪都不是，是『口水車薪』來的」，並稱會就預算案投反對票。何亦稱，預算案削減針對基層及中產市民的開支，但問責官員及公務員無減薪會惹起民怨，「cut就cut你（市民）的，得就得我（官員）的，反枱𠻹呀」。

工聯會冀削兩蚊車優惠「到此為止」

至於針對修改兩元乘車優惠縮減，工聯會期望改動「到此為止」，亦要求巴士公司應採分段收費，確保資源運用得宜。

針對其他政策範疇，自由黨認為將100元印花稅的物業價值上限由300萬提高至400萬，有望吸引物業市場流通，以及鼓勵年輕人置業。

經民聯支持預算案提及推動低空經濟，冀當局積極與大灣區城市商討相關合作。惟針對私家車離境收邊境建設費及飛機乘客的離境稅，經民聯指有關措施會窒礙大灣區融合和對外交流，建議當局三思。

中國港澳台僑和平發展總會會長盧文端指北京會關注政府財赤，他認為要想方法開源，支持馬會開設籃球博彩，指目前外圍賭波猖獗，把活動規範化，既有效打擊罪案，也增加政府稅收，並可利用博彩收益支持體育發展及慈善。

行政會議成員陳清霞支持預算案提出官員及議員凍薪，「彰顯了政府帶頭節流的決心」。她又支持加速「北部都會區」發展，指這短期內未必能為香港財政帶來貢獻，但是站在長遠發展視角，考慮到創科產業發展價值等，北都是香港未來的發展機遇所在。

（2025/26預算案）