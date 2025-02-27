明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政黨認同縮公職 有憂官員不減薪削惠民開支惹民怨

【明報專訊】立法會各黨派昨召開記者回應預算案，有政黨認同縮減政府職位及開支措施，惟有議員認為官員無減薪的情况下，縮減惠及市民的開支會惹來民怨。各黨派就修改長者2元乘車優惠的取態亦各異。

狄志遠憂高估賣地收入

針對縮減政府人手編制及開支，民建聯主席陳克勤認為相關措施有回應該黨的期望。工聯會議員鄧家彪則稱，預算案預計2026/27年度經營帳目可達收支平衡，相信能令社會各界安心。惟有議員對預期財政回復收支平衡有疑問，新思維狄志遠指政府預估2025/26年度賣地收入達210億元，過於樂觀，憂慮赤字數目會被錯估。

選委界何君堯批評預算案未提到如何有效壓開支，亦未見政府增加收入的「良方」，又稱「有些大的數目，大刀闊斧不做，做埋些『閹下閹下』的那些」，舉例向陸路口岸離境的私家車收費，「收200元，幫到什麼？幫不到什麼，根本連杯水車薪都不是，是『口水車薪』來的」，並稱會就預算案投反對票。何亦稱，預算案削減針對基層及中產市民的開支，但問責官員及公務員無減薪會惹起民怨，「cut就cut你（市民）的，得就得我（官員）的，反枱𠻹呀」。

工聯會冀削兩蚊車優惠「到此為止」

至於針對修改兩元乘車優惠縮減，工聯會期望改動「到此為止」，亦要求巴士公司應採分段收費，確保資源運用得宜。

針對其他政策範疇，自由黨認為將100元印花稅的物業價值上限由300萬提高至400萬，有望吸引物業市場流通，以及鼓勵年輕人置業。

經民聯支持預算案提及推動低空經濟，冀當局積極與大灣區城市商討相關合作。惟針對私家車離境收邊境建設費及飛機乘客的離境稅，經民聯指有關措施會窒礙大灣區融合和對外交流，建議當局三思。

中國港澳台僑和平發展總會會長盧文端指北京會關注政府財赤，他認為要想方法開源，支持馬會開設籃球博彩，指目前外圍賭波猖獗，把活動規範化，既有效打擊罪案，也增加政府稅收，並可利用博彩收益支持體育發展及慈善。

行政會議成員陳清霞支持預算案提出官員及議員凍薪，「彰顯了政府帶頭節流的決心」。她又支持加速「北部都會區」發展，指這短期內未必能為香港財政帶來貢獻，但是站在長遠發展視角，考慮到創科產業發展價值等，北都是香港未來的發展機遇所在。

（2025/26預算案）

相關字詞﹕何君堯 盧文端 籃球博彩 離境稅 機場建設費 邊境建設費 2元乘車優惠 財政預算案

上 / 下一篇新聞