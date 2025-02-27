明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

研籃球博彩 今年內諮詢

【明報專訊】新一份《財政預算案》提出政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀馬會提交建議。財政司長陳茂波昨出席記者會時表示，估計籃球博彩每年可為政府帶來15億至20億元收入。政府消息人士稱，當局今年內會發表諮詢文件，下一步涉修例，相信開放籃球博彩後將如足球博彩不設本地籃球項目。有立法會議員認為，規範籃球博彩有助打擊非法賭博，冀明年NBA球季開始前能推出有關項目。

料參考足球博彩 不設本地項目

政府消息人士稱，開設籃球博彩並非因政府需開源，強調是社會對籃球博彩有需求，而無法透過合法途徑滿足，加上馬會評估顯示，去年非法籃球賭博投注額達700億至900億元，認為開設籃球博彩可有效打擊非法賭博。消息人士相信，籃球博彩會參考足球博彩的稅收模式，將籃球博彩投注額減去派彩額，再抽當中50%作為稅款上繳政府庫房。

馬會說歡迎並全力支持推行規範籃球博彩，將於短期內向政府提交詳細建議。馬會稱將規範博彩制度擴至籃球博彩，有助支持政府打擊非法賭博工作，亦可支持馬會提供重要慈善捐款，並為政府帶來重要稅收，認為做法符合公眾利益。

據馬會2023/24年度年報，前年7月1日至去年6月30日，足球博彩投注額為1603億元，足球博彩稅為105億元，分別較之前一個年度增2.2%及1.7%。

翻查資料，馬會行政總裁應家柏去年曾接受訪問稱，當時有約10萬至15萬人經常參與非法外圍籃球賭博，估計每年涉非法投注額達525億元，預計籃球博彩合法化後有約六成人在合法市場投注，另提到馬會需投放多15億至25億元提升數碼受注。

議員冀明年NBA球季前推出

 立法會議員霍啟剛歡迎及支持政府積極探討規範籃球博彩，顯示政府打擊非法賭博活動及將博彩收益帶回合法市場的決心。他相信馬會短期內便能提交建議方案，亦相信馬會會積極轉化新博彩項目收益的正面應用，冀各方推進下，在明年NBA球季開始前能推出有關博彩項目。

身兼博彩及獎券事務委員會委員的立法會議員管浩鳴表示，現時不少人會透過海外合法博彩網站投注籃球比賽，但相關伺服器不在本港，當局難檢控，他認為規範籃球博彩有助增加政府稅收及杜絕非法籃球賭博。他建議當局開放籃球博彩後做好宣傳教育工作，包括宣傳有節制娛樂，避免青少年習染賭癮。

（2025/26預算案）

上 / 下一篇新聞