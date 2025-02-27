研籃球博彩 今年內諮詢

料參考足球博彩 不設本地項目

政府消息人士稱，開設籃球博彩並非因政府需開源，強調是社會對籃球博彩有需求，而無法透過合法途徑滿足，加上馬會評估顯示，去年非法籃球賭博投注額達700億至900億元，認為開設籃球博彩可有效打擊非法賭博。消息人士相信，籃球博彩會參考足球博彩的稅收模式，將籃球博彩投注額減去派彩額，再抽當中50%作為稅款上繳政府庫房。

馬會說歡迎並全力支持推行規範籃球博彩，將於短期內向政府提交詳細建議。馬會稱將規範博彩制度擴至籃球博彩，有助支持政府打擊非法賭博工作，亦可支持馬會提供重要慈善捐款，並為政府帶來重要稅收，認為做法符合公眾利益。

據馬會2023/24年度年報，前年7月1日至去年6月30日，足球博彩投注額為1603億元，足球博彩稅為105億元，分別較之前一個年度增2.2%及1.7%。

翻查資料，馬會行政總裁應家柏去年曾接受訪問稱，當時有約10萬至15萬人經常參與非法外圍籃球賭博，估計每年涉非法投注額達525億元，預計籃球博彩合法化後有約六成人在合法市場投注，另提到馬會需投放多15億至25億元提升數碼受注。

議員冀明年NBA球季前推出

立法會議員霍啟剛歡迎及支持政府積極探討規範籃球博彩，顯示政府打擊非法賭博活動及將博彩收益帶回合法市場的決心。他相信馬會短期內便能提交建議方案，亦相信馬會會積極轉化新博彩項目收益的正面應用，冀各方推進下，在明年NBA球季開始前能推出有關博彩項目。

身兼博彩及獎券事務委員會委員的立法會議員管浩鳴表示，現時不少人會透過海外合法博彩網站投注籃球比賽，但相關伺服器不在本港，當局難檢控，他認為規範籃球博彩有助增加政府稅收及杜絕非法籃球賭博。他建議當局開放籃球博彩後做好宣傳教育工作，包括宣傳有節制娛樂，避免青少年習染賭癮。

（2025/26預算案）