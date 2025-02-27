400萬元樓印花稅降至百元 新業主最多慳稅6萬 業界料成交大增

明報記者

中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城39座低層E室，實用284方呎，2房間隔，昨以398萬元易手，實呎14,014元，為預算案公布後屋苑首宗成交，該買家只須付100元印花稅。原業主2017年445萬元購入，帳面蝕讓47萬元或11%，連使費料實蝕約70萬元或15%。目前部分低於400萬入場的上車屋苑，除沙田第一城外，還包括沙田河畔花園、荃灣中心及九龍灣得寶花園等。

仲量行：住宅存量高 料樓價續跌

另據中原統計，去年全年400萬元以下一二手買賣登記共10,505宗，佔整體成交22%，按年增82%，成交量及佔比皆創8年新高。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，減印花稅屬救市第一步，料能刺激400萬元以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠。陳又稱，2023年將300萬元以下印花稅減至100元，激活此類剛需盤成交，隨着現時樓價下調，跌入400萬元以下的放盤增多，料今次減印花稅可取得相同成效，預計下月400萬以下成交可按月增逾兩倍。不過仲量聯行香港主席曾煥平則認為，措施影響政府收入，未來樓市走勢仍主要視乎經濟、利息及地緣政治發展，在住宅存量依然高企下，樓價將持續下跌。

公屋聯會：新居屋入市成本降

公屋聯會則稱，措施有助減輕首置成本，並以居屋2024年計劃為例，經折扣後單位售價介乎143萬至467萬元，其中4個新居屋屋苑單位最高售價也不高於400萬元，減印花稅有助降低入市成本。地產建設商會表示，樂見放寬400萬元或以下物業的印花稅至100元，並以擴展創業先導計劃，鼓勵青年人試行創業。該會相信此兩項建議可以助力家庭早日達成置業安居目標。

另財政司長陳茂波稱，資產市場受壓，去年賣地收入約135億元，較原來預算330億元少約195億元；而下年度賣地收入預算為210億元，較本年度預算升約55%。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析，政府過去一年出售的土地價錢，與市場距離拉近，故能成功出售土地；只要流標機會降低，賣地收入達標機會也增加，預期下年度以推售中小型地皮及物流地為主。

（2025/26預算案）