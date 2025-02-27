公院收費方案再延「年內公布」 消息稱另研共付

衛生經常開支預算增5.6%

2025/26財政年度衛生經常開支預算為1153億元，較2024/25年度修訂預算增加5.6%，當中醫管局獲撥款破千億的1002億元，增加3%。政府消息指人口老化下衛生開支難減，這次衛生開支預算已比原本規劃減少2%，與2025/26年度政府經常開支的節省幅度持平。醫管局主席范鴻齡昨稱感謝政府面對財政壓力仍增加該局撥款，將致力善用資源，減少浪費。

公營醫療收費檢討方案原定去年底公布調整方向，其後醫衛局長盧寵茂稱預算案前公布。被問為何推遲公布，政府消息指因需時研究收費結構調整的影響，包括會否導致原在私院治療的病人回到公院、會否令部分病人延遲治療等。

消息指本港公營醫療服務中，公帑補貼近98%，檢討方向之一是合理降低補貼比例，又指日本、英國等在推行強制醫保基礎上，政府補貼公營醫療服務佔比僅約80%。消息稱亦會考慮共付模式，指成本高低會影響病人使用醫療服務，但不會劃一共付水平。

社協倡無領津基層減免

社協幹事彭鴻昌稱，問卷調查發現基層及長期病患者希望公營醫療服務收費最多加一成；部分人雖無領政府津貼，但經濟情况較差，他呼籲檢討後能專門針對該類人設收費減免機制。

另外，政府將按最新人口結構、規劃和發展情况，檢視「第二個醫院發展計劃」（原定規劃2026至2035年）的項目分佈、規劃及優次等，消息指檢視後的計劃會規劃2041年及之後，所有項目皆會「重新」檢視，目標今年內有結果。彭鴻昌說人口老化趨勢不會改變，醫療需求會持續增長，盼檢討後服務量不受影響，包括原計劃增加的9000張病牀。

醫院發展計劃重新檢視

醫療和社福開支被點名要檢討。被問會否考慮提高受津助非政府機構削減資助的幅度，政府消息無正面回應，重申要再思考減開支方法。

（2025/26預算案）