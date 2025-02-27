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官員議員凍薪一年 任內公僕削職一萬 現職17.3萬 編制縮至18.6萬

【明報專訊】針對外界關注每年逾千億元的公務員薪酬開支，昨日《財政預算案》提出削減公務員職位，整體編制將由2021年時凍結的19.6萬個，至2027年4月1日減至約18.6萬個，但數目仍高於現時約17.3萬的實際公務員人數（見圖2）。各政策局今年第二季須提交減職位方案。另外，行政立法、司法機關及區議員全體人員等凍薪一年，是首次在薪酬趨勢調查完成前，決定公務員薪酬水平。

公務員編制由2021/22年度起維持零增長，當時編制約19.6萬個。預算案提出，2026/27年及2027/28年各減2%編制，料本屆政府任內將削減約1萬個職位。政府消息人士表示，削減職位以政策局為單位，各自按需要決定，無分高中低層，因此暫未能預計可節省開支；若政策局有足夠資源，仍可聘請編制外的合約員工。

消息人士強調，無計劃再推俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃，指過往計劃需花費約40億元，以目前政府財政亦不適合，希望各部門善用科技、精簡程序架構以節省人手。

增薪點機制維持

預算案又提出，全體問責官員、行會成員、公務員、立法會議員及秘書處職員、各級法院法官、司法機構人員及區議員等凍薪一年，今年4月1日生效。公務員事務局表示，資助額受公務員薪酬調整而變動的資助機構，將不受影響。政府消息人士表示，公務員增薪點機制會維持，強調機構並非自動增薪，需經評核再按表現決定。

薪趨公布前決定 調查叫停

今年薪酬趨勢調查已展開，公務員事務局表示將不繼續調查。翻查資料，過往政府曾不做調查，亦曾凍薪，但今次是首次未完成調查便決定公務員薪酬水平。政府公務人員聯會主席李方冲稱，削減職位後工作應會「辛苦了」，但相信可適應，希望部門內部多溝通，以免不必要地削減基層職位。他又說，公務員對凍薪可能不高興，但相信問責官員及議員等一同凍薪，同事會理解。

公會盼部門溝通 免削基層

勞聯立法會議員周小松不認同公務員凍薪，認為應沿用行之有效的既有薪酬調整機制，憂慮凍薪影響士氣，加劇人手流失，私人企業和機構也可能仿效。他指不應透過裁員削減編制，應先用科技等措施減省工作流程。

公務員事務局長楊何蓓茵昨日向全體公務員發出「給同事的信」，稱相信同事會理解整套財政整合計劃對香港發展是必須。她亦與公務員中央評議會以及公務員團體代表會面，稱公務員要認識、理解和積極支持政府施政理念和措施。

（2025/26預算案）

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