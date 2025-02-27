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6基金回撥620億 陳茂波指「鎖資源」否認取巧

【明報專訊】昨日《財政預算案》提出多個降低綜合赤字方案，會從6個種子基金撥回約620億元至2025/26年度政府帳目，但強調資金抽走後仍足夠運作最少5年，被抽款的包括用作支援基層學童參加課外活動的基金。另外，當局下月亦會將防疫抗疫基金其中150億元餘額撥回2024/25年度帳目。經濟學者李兆波形容，回撥基金「不屬收入」，對紓緩財赤是「權宜之計」。

學者：權宜之計 不屬收入

政策局及部門目前於政府帳目外為特定目的共設立42個基金，預算案提到各基金總結餘近1800億元，部分屬種子基金，即利用本金投資收益應付開支，例如2018/19年度撥款25億元成立的「學生活動支援基金」，投資回報所得會向學校發放津貼，資助有經濟需要學生參與課外學習活動。

財政司長陳茂波於預算案稱這些基金「鎖起了巨額公共財政資源」。他昨午在記者會被問到回撥基金以降低財赤是否取巧時稱，各種子基金均由經營帳目撥款成立，當回撥未需動用款項時，自然撥回政府經營帳目。

5涉教育 消息：考慮結餘易調撥

6個被回撥部分結餘的基金，包括研究基金、醫管局公私營協作基金、語文基金、學生活動支援基金等（見表）。政府消息人士昨解釋，首階段揀選的6個基金屬種子基金，結餘相對多，亦非以法例成立的基金，可以行政方式調撥，當中5個雖與教育相關，但揀選時沒從政策範疇考慮。消息人士舉例，研究基金結餘約500億元，但每年開支僅10多億元，有回撥空間。

消息人士續稱，6個基金的回撥料於5至6月向立法會財委會申請，並同時立即逐一檢視其他基金情况。消息人士舉例，若基金涉捐款、投資項目涉債券股票產品，調撥時難度會增加，又說無完成檢視的時間表。消息人士承認，若有下一階段回撥，金額也會是「細規模」。

至於因應新冠疫情成立總承擔額近2500億元的防疫抗疫基金，現結餘約180億元，會回撥150億元，已於2024/25年度修訂預算反映。

（2025/26預算案）

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