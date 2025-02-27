財赤新演繹 綜合帳目拆兩項管理 「非經營」帳長虧無期 擴發債逾半還舊債

演辭省「避免赤字」 稱「力求復平衡」

今份預算案另亦有巧妙陳述。陳茂波近3年預算案演辭都有引述《基本法》第107條，前兩年引述時均提「量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」，新一份演辭則稱「力求一段時間內恢復財政平衡，確保公共財政的韌性和可持續性」，省了「避免赤字」。

預算案公布前，陳茂波多次稱冀「三數年內」恢復財政平衡。陳昨於演辭稱，處理財赤要區分收支中兩大帳目，政府「經營帳目」要「量入為出，以達致盈餘為目標」；而「非經營帳目」涉及基本工程開支，包括北部都會區等發展，落成後會帶來經濟和社會效益，但收入受經濟周期影響，「收入與開支之間可能出現缺口」，可靈活善用市場資源填補，包括發債。

何君堯不同意區分 學者：助掌赤字來源

浸大會計、經濟及金融學系高級講師黃健明同意分開經營和非經營帳目展示，認為有助理解赤字來源及結構，但非經營赤字則可能代表基建的資本投資「投入過速」。選委界立法會議員何君堯則稱，基本法107條無區分經營及非經營帳目赤字，不同意財政司長對赤字看法。

消息：債務GDP比率遠低先進經濟體

政府料未來基本工程開支將入高峰期，年開支達1200億元，會擴大發債，未來5年每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」發債1500億至1950億元，預計兩者債貸額最高時會達6700億至6800億元，故要向立法會提出把借款上限由現時5000億上調至7000億元。

不過，借錢要償還，未來5年的債券中56%是用於償還已到期債券。政府消息人士強調，政府債務與GDP比率將維持在12%至16.5%，遠低於大部分先進經濟體；利息支出佔政府開支0.4%，而美國高至一成。

李兆波：收入根基不穩 增債有風險

對於持續發債是否「債冚債」，陳茂波昨於記者會稱，短期債券息口較低，當局一直發行3至5年的短期債券，到期時就要發債再融資，在商界十分普遍。他將積極考慮是否發行較長年期債券。

經濟學者李兆波形容，收入根基不穩下增加發債規模有風險，而借債要支付利息成本，發債前提應要確保所投資項目回報高於利率。

（2025/26預算案）