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4手段減赤 轉盈還待下屆 2028/29料收支平衡 陳茂波：赤字源於加快北都投資

【明報專訊】政府預計未來3年繼續面對財赤，財政司長陳茂波昨日發表新一份2025/26年度《財政預算案》，計入債券收支，2024/25年度綜合赤字872億元，預計2028/29年度才回復收支平衡，意味今屆政府任內仍面對財赤。對於是否將財政負擔交予下屆政府，陳茂波解釋赤字源於加快北都等基建投資，「加速推動發展才是最負責任做法」。預算案策略為「節流為主、開源為輔」，提出四大財政手段管理公共財政，包括回撥政府基金結餘及增加發債規模（見表）。

儲備剩8個月 回歸後最低

公共財政「滅赤」預計時間一再延遲。錄得財赤的2022/23年度預算案預計翌年回復收支平衡，其後兩度延後，最新預計2028/29年度才恢復平衡。倘撇除發債款項，按中期預測，赤字最少維持至2029/30年度。財政儲備持續下跌，2025/26年度儲備將降至5803億，相當於8個月政府開支，及後4個年度水平相若，是回歸以來最低。

2024/25年度政府收入及支出的修訂預算分別為5596億及7548億。不計發債所得約1000億收入及回撥防疫抗疫基金150億元，赤字高達逾2100億；2025/26年度赤字進一步擴大，不計發債及6個基金回撥，高達2249億。陳茂波稱收入較原預算低11.6%，因資產市場受壓，地價及印花稅收入分別較預算少，錄得135億及580億。

撇發債回撥赤字2000億 不徵新稅

按最新預測，現屆政府2027年任滿仍面對財赤。陳茂波2017年上任財政司長時財政儲備逾萬億，任期完結將剩一半。他昨在記者會被問會否問責時沒回應，出席電視論壇時被問是否將財政負擔交予下屆政府，他稱綜合赤字源於加快北都等基建投資，拖延發展並不合適。

對於回復收支平衡時間較去年預測延後，陳茂波解釋，未來幾年基建工程開支每年約1200億，水平較高，惟地價收入恢復較慢，致非經營帳目維持赤字。

面對財赤，陳茂波強調需顧及吸引企業、投資和人才的競爭力，盡量減少影響市民，暫沒計劃開徵銷售稅等新稅種。他說，薪俸稅及利得稅收入平穩，反映本港經濟韌性強，配合削減開支措施，料經營帳目較快恢復盈餘，非經營帳目則依靠賣地收入及發債支持，「向着正確方向達致收支平衡」。

學者：儲備足應付突發事

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，2028/29年度北都發展尚未收回收益，屆時可能維持綜合赤字，但應付政府運作的經營帳目將有盈餘。他說，相當於6個月開支的財政儲備足以應付突發事件，目前儲備水平安全，「應該夠捱一段長時間」。

陳振英料措施將見效 毋須悲觀

政府增加發債規模並動用基金結餘，金融界議員陳振英認同做法，料各項經濟措施將見效，毋須過於悲觀憂慮下屆政府沒招數。他說陳茂波面對新冠疫情和經濟不景，「（財赤）未必一定是個人責任，只能夠說可能運氣不好」。民建聯議員陳仲尼認為，回撥基金結餘是無可厚非，惟不應長期依賴，此舉與發債同為爭取時間，復蘇傳統產業及讓創科中心發展成熟。

劉兆佳：應避拖至下屆

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為應避免將財赤問題拖延至下屆政府，處理財赤是全政府的責任，中央着眼特區政府有否在能力範圍內做到最好及過程保持社會穩定。

明報記者

（2025/26預算案）

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