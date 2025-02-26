紅隧入口石屎砸車 路署：初步檢查結構安全

涉橫樑剝落 去年10月曾檢查

路政署表示，事涉紅隧九龍入口快線其中一條橫樑的保護塗層及混凝土剝落，體積約長25厘米、闊35厘米、厚4厘米。經檢查，橫樑整體結構安全未受影響，其他位置亦沒有潛在石屎剝落迹象。署方稱隧道每6個月一次定期檢查，包括檢查橫樑，最近一次為去年10月，工程師沒發現紅隧有石屎剝落先兆。路政署昨已安排合約承建商工程師盡快檢查紅隧兩邊入口橫樑，以防同類事件發生。

擊中車頭無人傷 快線封個半鐘

昨午1時許，一輛Tesla私家車經紅隧往港島，駛經九龍入口時遭塌下石屎擊中車頭及車頂，司機之後按職員指示，將車駛至灣仔出口報警。警方及隧道職員事後在場處理，往港島管道快線封閉約1.5小時，現場一度出現車龍。

司機兼車主黃女士說當時載着朋友，聽到巨響十分驚慌，其車車頭被石屎擊中凹陷，「鬼面罩」飛脫，石屎跌落地後碎裂。她說幸好石屎沒擊碎擋風玻璃。

工程師稱少見或漏檢 促加強監督

紅隧於1972年8月通車，至今逾52年，每日車流9.5萬架次。土力工程處前處長、資深土木工程師陳健碩稱，隧道口近海，空氣濕度及鹽分較高，石屎內鋼筋一般更易生鏽，繼而膨脹引致石屎剝落，惟隧道石屎剝落少見，因據他了解，隧道幾乎每晚都有不同維修保養工序，估計是次石屎剝落或與檢查時遺漏有關。他說檢查隧道石屎結構與驗舊樓外牆一樣，一般可用紅外線儀器檢測水分含量，如有剝落風險，一般目測亦可看到裂痕。

陳又說，隧道管道有假天花，石屎剝落也會被擋住，但兩邊隧道口結構的石屎如剝落，則可能直接擊中駕駛者，考慮到紅隧已有逾50年歷史，建議當局詳細檢查兩邊隧道口結構，並加強日常檢查。