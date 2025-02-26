迪士尼10年來首賺 客量新高 未來續擴建 議員籲續批地發展「真正開源」

利潤升3倍未擬加價 境外客多東南亞

香港迪士尼昨公布上年度業績，收入按年增54%至88億元，扣除營運成本和折舊等，錄得8.38億元淨利潤，較前年3.56億元淨虧損，增幅335%。樂園表示，受惠於內地和其他市場訪客增長及本地訪客持續強勢，去年總入場人次達770萬，本地客佔四成、內地客佔38%；訪客人均消費亦按年增近三成。

莫偉庭說，利潤反映前年全球首建的《魔雪奇緣》主題區成功吸客，未來會繼續開拓客源，舉例園內設清真餐廳和祈禱室，相信能對應穆斯林客源，而去年樂園境外客集中菲律賓、台灣、泰國等東南亞地區。被問到今年會否調整票價，他說暫無打算。

償還逾六成政府和華特迪士尼貸款

香港迪士尼過往面對虧損，需資金擴建，政府和華特迪士尼亦有注資借貸。樂園表示已於上個財政年度首季完成償還由華特迪士尼附屬公司提供、共27億元周轉信貸；而截至本財政年度首季，亦已償還逾六成由政府和華特迪士尼提供的貸款，未透露清還時間表。

據樂園上年度業績概要，其流動負債約40億元，按年增逾六成。樂園解釋是由於將政府及華特迪士尼提供的貸款由非流動負債撥到流動所致。翻查樂園2019/20財年業績概要，政府和華特迪士尼提供的貸款將分期償還至本年度（2024/25）。

李兆波：客量未達早年估算 望穩增

經濟學者李兆波認為，利潤反映樂園成功確立東南亞新客源，但770萬入場人次仍未達早年估算，「可以更好」。翻查資料，時任商經局長蘇錦樑2016年曾估算，2025年樂園每年入場人次達900萬至930萬。李認為只要香港將來「冇事冇幹」，樂園收益有望穩定增長，政府不論是出售股權還是維持現狀等待收息，亦有討論空間。

江玉歡倡續投資 田北辰：園區缺創意

立法會議員江玉歡認為，今年是園區多年來首錄利潤，毋須急於將收益給回政府，反而應善用利潤繼續投資。她形容迪士尼是「生金蛋的雞」，財赤下政府倘無力借貸，可批更多土地供迪士尼發展，否則難跟鄰近國家競爭。實政圓桌田北辰認為園區現時非缺錢而是缺創意，旅客消費模式轉變，着重體驗而非實物，鼓勵園方善用利潤創建新園區吸客。

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