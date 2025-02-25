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政府上年度25部門單位超支逾47億 狄志遠質疑監管鬆散 削社福開支難信服

【明報專訊】財政司長陳茂波明日發表新一份《財政預算案》，表明考慮進一步削減政府經常開支。翻查政府2023/24年度帳目，按開支總目劃分，共25個部門或單位的實際經常開支超出預算，共超支逾47億元。其中特首辦超支7%，幅度冠絕各部門；而以金額計，醫衛局超支19億元（見表）。有議員批評大量部門超支，情况「匪夷所思、不能接受」。

實際經常開支5391億元 少於預算

陳茂波明早11時將到立法會宣讀預算案。政府預計連續第三年財赤，擬加大力度管控各部門經常開支，有消息指部門或要削2%經常開支。根據上年度（2023/24）政府帳目，各部門實際經常開支逾5391億元，少於預算的5601億元。不過，綜觀83項開支總目，共有25項的實際經常開支超出預算，超支金額約47.3億元。去年立法會通過追加撥款申請，已涵蓋有關額外支出。

特首辦上年度經常開支預算原為1.28億元，實際開支1.38億元，超出逾945萬元，以比率計超支7%。在特首辦各項開支欄目，包括特別委任職位酬金及一般部門開支的「部門開支」，較預算多634萬元、超支近兩成；「薪酬開支」則較預算多295萬元。特首辦去年向立法會申請追加撥款時解釋，額外支出源於運作開支需求增加及上年度公務員加薪。

消防處上年度實際經常開支近84.67億元，超出預算逾6%，是幅度第二高部門。消防處回覆查詢解釋，超支原因包括公務員加薪及因新冠疫情發放的津貼。

特首辦超支945萬 比例7%

醫衛局超支19億最大額 源頭「經常資助」

超支金額最大的部門為醫衛局及教育局，上年度經常開支分別超出預算逾19億元及10億元。翻查兩局帳目，超支源頭同為「經常資助金」。醫衛局向醫管局、菲臘牙科醫院及香港基因組中心發放的經常資助，上年度超支逾29.52億元；教育局的經常資助涵蓋各學校及職訓局等，上年度超支逾9.5億元。

新思維立法會議員狄志遠批評，「特首辦超支比例那麼高，怎樣勸服下面的部門說不要超支？」他指出多達25個部門或單位的經常開支超支，反映成為常態，冀政府解釋超支原因，並質疑監管鬆散。狄志遠稱，當局一方面削減社福等民生開支，多個部門的支出卻「洗腳不抹腳」，難令社會信服。

陳振英冀交代「運作開支」 田北辰：可接受

立法會財委會主席陳振英則表示情况並不罕見，大部分部門超支主因為公務員薪酬調整，稱由於草擬預算時沒法預知公務員加薪，人員較多、薪酬佔經常開支比例較大的部門便可能超支。特首辦超支原因除公務員加薪，亦包括「運作開支需求增加」，陳振英期望當局更詳細交代。他又認為，部分部門預備預算時僅沿用以往數字，未必考慮通脹等因素，預測不準確便容易超支，冀部門更認真對待預算工作。實政圓桌田北辰則認為，整體經常開支仍在預算內，政府內部可調配資源，情况可接受。

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