梁振英：有人才來港報到即返內地 稱只為升學減稅違政策原意 勞局：續簽條件確保有貢獻

申高才通毋須獲聘 沒限居港日數

政府：續簽須受聘 考慮留港時間

據政府數字，大部分人才循「輸入內地人才計劃」及「高端人才通行證計劃」來港，前者申請人須證明獲本地僱主聘用，「高才通」申請人則毋須事先獲聘、簽證期內亦無居港日數要求。截至去年底，高才通計劃共收到11.6萬宗申請，當中9.2萬宗獲批。各項人才入境計劃獲批者中，約7.5萬人已到港，另有約7.5名受養人同獲批抵港。

梁振英前日在社交網頁facebook發帖講述經歷，稱在內地不同城市不同場合「都遇上以各種人才名義來港報到後馬上返回內地的人」，指他們循本港人才計劃取得居留資格後馬上返回內地，認為他們拿身分只為方便出入香港、讓子女合資格報讀本港學校或內地的港人子弟學校，甚至為了在內地取得「港人港稅」優惠，批評有違人才政策原意。

勞福局回覆查詢，指高才通計劃屬非就業掛鈎的人才計劃，設計上容許外來人才毋須先獲聘下，來港尋覓機遇。局方強調，循高才通來港者申請續簽時，必須在港受聘、開辦或參與業務，入境處也會考慮申請人留港時間，確保人才定居香港且有所貢獻。

顧問料高才通四成舉家來港 稱加英規定居留日數

移民顧問張家禧估計，在高才通申請人當中，僅三至四成舉家移居本港，謂不少內地人申請計劃是着眼本港教育，獲批簽證後只安排子女來港升學，本人卻沒有居港。他說加拿大、英國等國的移民計劃均設居留日數要求，確保申請人居於當地，本港人才計劃相對寬鬆，沒有規定獲發簽證期間居港日數。

對於應否仿效外國，張家禧說香港入境政策沒有類似規定，取得永久居民資格只需「通常居住」連續7年，僅為個別人才計劃設限未必合理。他建議，政府可考慮審批續簽時就居留時間及工作等加入具體準則，但應平衡會否削弱計劃吸引力。

張欣宇：「本地生」問題無法經續簽解決

「港漂」立法會議員張欣宇指出，高才通受養人可享「本地學生」資格等問題，不能透過審批續簽解決，促請當局全面檢視教育、醫療、福利等範疇是否有漏洞，防止有人申請人才計劃後沒有留港卻佔用社會資源。他指出，高才通政策原意是「寬入嚴出」，惟「不是無條件打開門」，冀當局審批續簽時更嚴格把關。

尚海龍：多認真盼發展 須杜絕「拿着數」

高才通人才服務協會會長、立法會選委界別議員尚海龍強調，大部分內地高才是認真希望來港發展，惟確實有人因羊群心態申請高才通，打算先取得香港證件「袋住先」，或希望讓子女來港升學。他評估這類申請人佔整體約兩成，他們還沒準備移居香港，最終未必留港發展。對於應否收緊政策，尚海龍認同要杜絕有人通過人才計劃「拿着數」，但高才通只實施兩年多，建議再觀察，盼各方理性討論如何改善。

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