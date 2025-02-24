紅館非一日建成 「當初主辦商齊心谷起」

藝人曾不敢試 慣伊館開騷

自1970年代投身演出業界的陳淑芬說，紅館40多來孕育出許多香港歌手，「他們憑着登過紅館開個唱，提升在歌壇的地位，紅館亦變成所有歌手趨之若鶩的朝聖地」。她不諱言，紅館並非啟用首天便受歌手青睞，此前歌手較常用舊伊館開個唱，容量僅幾千人，故紅館建成後「很多藝人也不敢去試」，有賴香港演唱會之父張耀榮「逐個逐個藝人塞入紅館」，帶起紅館開騷熱潮，後來「一場、兩場，慢慢做到現在的10場、20場」，將紅館塑造成香港演藝聖殿。

康文署回覆本報查詢稱，紅館在過去10年，除2021/22年度場地使用率為98.2%外，其餘年度均達100%；同期演唱會場數每年介乎11至121場、全年場租收入為約900萬至約1.77億元、全年總收入為約900萬至約1.83億元，而全年總開支則為約5100萬至約6700萬元。

音量掀投訴 大球場成演藝大白象

不過陳淑芬說，並非每個場館也如紅館般「養得起來」，香港大球場對演藝界而言便「可能是一個大白象（工程）」。翻查資料，大球場1990年代重建後，演藝界一度寄望甚殷，盼它發展成大型音樂表演場地，惟在當區居民大量噪音投訴下夢碎。其中1994年4月譚詠麟的演唱會，便因調低音量被外界笑稱為「細細聲演唱會」；2007年許冠傑演唱會後，鮮有演唱會選址大球場。康文署回覆指大球場過去10年並沒舉辦演唱會。

體育園揭幕在即，陳淑芬說，不少香港歌手在內地早已能舉辦數萬觀眾的演唱會、座無虛席，但「香港藝人不可能不在香港開騷」，遂會配合紅館規模縮小製作，「重新做一套台、重新設計」，欣見他們日後可登上啟德主場館，「原汁原味呈現給觀眾」。她期望主場館延續昔日紅館神話，「孕育出新一代華裔歌手，尤其是香港的藝人」。