演出業：主場館音響非預設為演唱 台燈聲要養 陳淑芬料製作費高於紅館 懸掛裝置成挑戰

啟德主場館將成為本港最大規模的演唱會場地，場內3層觀眾席可容納5萬人。陳淑芬說，主場館啟用「一定是好事」，但主場館設計上不止為演唱會而設，料台前幕後需逐次實戰方能得出最適合主場館的舞台搭建、音響設置方案。她又稱，主場館預設音響並不能應付演唱會，「如果聲音做得不好，第三層（觀眾席）會有很多回音，歌手唱得辛苦之餘，觀眾也聽得辛苦」；而且開合式天幕上懸掛大型裝置亦有挑戰，「紅館花100元做到的，啟德（主場館）可能要300元」，料或因此改變香港的演唱會模式，「是否繼續全部（裝置）吊晒上頂，抑或要改從地面建上去呢？」

須公開賣一半票 租約「不算友好」

主場館下月揭幕後，樂隊Coldplay將在4月上旬開騷，同月下旬有香港歌手謝霆鋒登場。陳淑芬說，頭幾場演唱會或主宰場館成敗，除了主辦商能否「有錢賺、有希望」、歌手是否唱得盡興，更重要是觀眾能否適應新場館，「如果觀眾看完出來，都說啟德音響差、安排不好，不喜歡去那裏看演唱會，那日後還有沒有觀眾呢？」

成本以外，陳認為主場館租場條款「對主辦方不算十分友好」，舉例當中要求主辦方要公開售賣一半門票，「香港市民可能會覺得好，但對主辦方來說，要『拎出街』賣五成，是否靠香港人就買得晒呢？是需要時間證明」。至於業界對體藝館的要求，她僅提及「可能真的等極也等不到紅館才會考慮」。

學者：場館需歌手塑文化象徵

力吸海外歌手的同時，又有多少本地歌手可在啟德主場館舉辦大型演唱會？回顧2023及2024年紅館演唱會規模，能辦10場或以上的歌手大多在千禧年前出道，包括「四大天王」、陳奕迅等；當中年資「最輕」的Twins亦已出道逾20年（見表）。近年當紅男團MIRROR原定2022年舉行12場演唱會，因墜屏事故而在第四場中斷。本地是否缺乏有力登上主場館的「新血」？中大社會科學院院長馮應謙表示，雖然香港歌手中極具號召力、能登上主場館的人不算多，但並非「現時需擔心的問題」，「反而是有了新場館後，（香港）要想如何做番起娛樂事業？」他說場館需靠歌手以在此開騷為目標，「慢慢開兩場、開三場去破紀錄」，建構專屬場館的文化象徵。

料重塑樂壇等級制 上紅館後「也有一級升」

馮應謙又說，本港樂壇依賴紅館多時，亟需更大型場館讓歌手更上層樓，「他們為何要在紅館開到20場？就是因為沒有大場；但下下開20場，亦導致其他歌手沒有場地演出」。他認為啟德的演藝場館將重塑本地樂壇的等級制度（hierarchy），「初出道的（歌手）只需小型場館，但當他們走紅上到紅館後，也有一級再升」。康文署就表示，隨着體育園正式啟用，政府會檢討紅館定位，善用場地資源。

明報記者 葉希雯