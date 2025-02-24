學者：港難仿星澳 宜拓專屬模式

星學者倡港善用毗鄰內地

全球歌手新冠疫後相繼重啟巡演，倘香港欲在國際演唱會市場分一杯羹，要與亞洲多地競爭。新加坡國立大學商學院策略與政策系高級講師蔡道鋁表示，香港與新加坡的經濟結構、歷史背景均非常不同，「不認為複製新加坡模式是好方法」，認為香港應善用毗鄰中國內地且關係密切的特點，發展自身競爭優勢。

新加坡國立大學商學院策略與政策系講師徐樂接受本報文字訪問時補充，新加坡政府近年積極推展演唱會經濟，例如向Taylor Swift赴星開騷提供補助，但該項財政支持「是有條件的」，「（意味）演唱會帶來的經濟收益將由新加坡獨享」。

徐樂認為，香港以往面臨場地緊張、配套設施不完善等情况，料隨着啟德體育園揭幕可有效緩解。她又說，相較新加坡，香港的娛樂、影視、音樂等行業處於領先地位，並具備多年舉辦大型演唱會經驗，「如果可以將資源更有效利用，是有可能超越新加坡」。

澳門大學工商管理學院副系主任李振國亦稱，澳門政府為發展非博彩行業，在發賭牌時新增要求博彩企投資在非博彩行業，其中演唱會業務屬「試水溫後極度成功」的項目。他稱香港未具澳門的博彩業生態，難複製澳門模式，認為在體育園開幕後港澳可加強合作，舉例體育園落成後，香港將能吸引更多國際巨星訪港，或也可以吸引他們同時赴澳門參與宣傳活動。

屢吸紅星 高雄：彈性審查制

台灣高雄近年亦吸引Coldplay、Ed Sheeran及BLACKPINK 等國際歌手或組合赴台。高雄副市長李懷仁接受中央社訪問時稱，高雄現推展彈性審查機制，會由副市長層級處理，「7天內一定審完」，冀盡早讓歌手敲定赴當地開唱。他說，市政府會跨部門合作處理演唱會流程中各項細節，例如煙火安排、舞台管理、交通配套，以至藝人快速入境等，「一個會議把主辦單位所有需求，一次談完」。

要推動演唱會經濟，吸引海外藝人很重要，但文藝盛事委員會委員吳雨認為香港歌手亦不能缺席。他指香港曾經主導全球華人的娛樂事業，「我們的後繼是否要靠國際歌星來支持我們？靠我們幾個前輩的歌手來支持我們？再後面又要如何呢？」

（體育園展望．系列二）