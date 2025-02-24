明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

業界冀啟德「先聲」奪口碑 助吸巨星 盛事會委員：場租訂門票收入15% 料在亞洲極吸引

【明報專訊】耗資300多億元的啟德體育園周六（3月1日）揭幕，容納5萬人的主場館成為本港推動盛事的希望，特別是「演唱會經濟」。亞太現場演出行業協會稱，主場館今年演唱會檔期幾近爆滿，期望打頭陣的數場演唱會能為體育園贏得口碑，為業界爭取海外歌手登陸啟德增添籌碼。文化藝術盛事委員會委員吳雨透露，主場館租用費「抵過紅館」，暫定收取門票總收入的15%，料在亞洲「具相當吸引力」。

明報記者 葉希雯

過去兩年二十大巡演歌手

近半曾亞洲登台 來港不多

國際巨星Taylor Swift前年展開世界巡迴演唱會之旅（The Eras Tour），為所到之處創造龐大經濟收益，被喻為「Swiftonomics（泰勒絲經濟學）」，其巡演未涵香港。除Taylor Swift外，本報另分析Billboard過去兩年首20個最賣座巡演歌手，當中近半歌手或組合曾到亞洲登台，惟選址本港者不多，遠遜日本及新加坡（見圖）。而賣座的韓國歌手或組合在亞洲表演時亦不一定經過本港（見表），如何爭取國際級歌手訪港引起各界討論。

吳雨籲政府行政「開綠燈」

啟德主場館落成象徵本港在場館硬件上躋身亞洲較高水平。文化藝術盛事委員會委員、資深製作人吳雨表示，場館規模確是海外歌手揀選巡演城市的首要考慮，「在紅館做5場也只是5萬人，海外歌手不可能唱那麼多場」，相信啟德主場館將助打破困局。據吳雨了解，主場館將場租訂於演出門票收入15%，比目前紅館的20%低，而且啟德主場館設租用費上限，「多出的由主辦方袋，你賺到是你本事」。他未透露其他亞洲知名場館的場租水平，但認為在亞洲區內具相當吸引力。

不過單憑大型場館也未足以吸引國際級歌手，近年亞洲不同地區各出其謀吸引海外歌手（見另稿）。吳雨稱，海外歌手同時着眼整體支援，甚至連團隊的交通安排也會關注，他憶述以往邀約亞洲歌手時辦理工作簽證過程繁複，「一名工作人員（證件）有問題，就有可能影響整個團隊」，呼籲政府在行政上「開綠燈、幫吓忙」，他亦認為本港近年缺乏人脈聯繫海外歌手或其團隊，要吸引海外歌手仍有待努力。

吳雨倡旅發局把握機會向日後來港的海外歌手及其團隊介紹香港，「如果他們覺得香港安排得很好、感到很舒服，他們稱讚一句，好過我們自己說十句」。

陳淑芬：吸引關鍵仍在利潤

亞太現場演出行業協會自2010年代起倡議興建巨型表演場地。該會聯席主席、資深音樂經理人陳淑芬表示，本港現存演唱會場地規模遠不及海外，「試想Taylor Swift怎會想來香港呢？」，嘆「香港錯失了很多機會」。陳淑芬樂見體育園落成，料可為本港邀約海外歌手增添籌碼，但強調巨型場館只是「入場券」，「讓別人願意來看看，再與其他東南亞國家比較」，最終成功與否關鍵仍在整體利潤。她提醒，澳門等周邊地區亦積極推動演唱會經濟，「如果兩座城市相近，場館規模相若，而澳門能賺多些錢，別人自然會揀澳門」。

文化體育及旅遊局回覆本報查詢重申，啟德體育園至今已與逾200個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，多個機構已決定或計劃租用園內設施，形容海內外機構「對在啟德體育園舉辦大型活動的興趣非常大」；但未回應局方對體育園創造的經濟收益有何目標。

（體育園展望．系列二）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕盛事 紅館 演唱會經濟 啟德體育園主場館 啟德體育園

上 / 下一篇新聞