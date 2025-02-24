業界冀啟德「先聲」奪口碑 助吸巨星 盛事會委員：場租訂門票收入15% 料在亞洲極吸引

明報記者 葉希雯

過去兩年二十大巡演歌手

近半曾亞洲登台 來港不多

國際巨星Taylor Swift前年展開世界巡迴演唱會之旅（The Eras Tour），為所到之處創造龐大經濟收益，被喻為「Swiftonomics（泰勒絲經濟學）」，其巡演未涵香港。除Taylor Swift外，本報另分析Billboard過去兩年首20個最賣座巡演歌手，當中近半歌手或組合曾到亞洲登台，惟選址本港者不多，遠遜日本及新加坡（見圖）。而賣座的韓國歌手或組合在亞洲表演時亦不一定經過本港（見表），如何爭取國際級歌手訪港引起各界討論。

吳雨籲政府行政「開綠燈」

啟德主場館落成象徵本港在場館硬件上躋身亞洲較高水平。文化藝術盛事委員會委員、資深製作人吳雨表示，場館規模確是海外歌手揀選巡演城市的首要考慮，「在紅館做5場也只是5萬人，海外歌手不可能唱那麼多場」，相信啟德主場館將助打破困局。據吳雨了解，主場館將場租訂於演出門票收入15%，比目前紅館的20%低，而且啟德主場館設租用費上限，「多出的由主辦方袋，你賺到是你本事」。他未透露其他亞洲知名場館的場租水平，但認為在亞洲區內具相當吸引力。

不過單憑大型場館也未足以吸引國際級歌手，近年亞洲不同地區各出其謀吸引海外歌手（見另稿）。吳雨稱，海外歌手同時着眼整體支援，甚至連團隊的交通安排也會關注，他憶述以往邀約亞洲歌手時辦理工作簽證過程繁複，「一名工作人員（證件）有問題，就有可能影響整個團隊」，呼籲政府在行政上「開綠燈、幫吓忙」，他亦認為本港近年缺乏人脈聯繫海外歌手或其團隊，要吸引海外歌手仍有待努力。

吳雨倡旅發局把握機會向日後來港的海外歌手及其團隊介紹香港，「如果他們覺得香港安排得很好、感到很舒服，他們稱讚一句，好過我們自己說十句」。

陳淑芬：吸引關鍵仍在利潤

亞太現場演出行業協會自2010年代起倡議興建巨型表演場地。該會聯席主席、資深音樂經理人陳淑芬表示，本港現存演唱會場地規模遠不及海外，「試想Taylor Swift怎會想來香港呢？」，嘆「香港錯失了很多機會」。陳淑芬樂見體育園落成，料可為本港邀約海外歌手增添籌碼，但強調巨型場館只是「入場券」，「讓別人願意來看看，再與其他東南亞國家比較」，最終成功與否關鍵仍在整體利潤。她提醒，澳門等周邊地區亦積極推動演唱會經濟，「如果兩座城市相近，場館規模相若，而澳門能賺多些錢，別人自然會揀澳門」。

文化體育及旅遊局回覆本報查詢重申，啟德體育園至今已與逾200個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，多個機構已決定或計劃租用園內設施，形容海內外機構「對在啟德體育園舉辦大型活動的興趣非常大」；但未回應局方對體育園創造的經濟收益有何目標。

（體育園展望．系列二）

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