民建聯擬兩會倡設「購房資金池」 便利人才置業

民建聯昨召開記者會，該黨人大政協擬在兩會提交共逾40項建議和提案。因應近年不少港人到內地定居，尤其於大灣區退休安老，港區全國人代陳勇建議當局與內地養老機構磋商，仿效房協的營運及管理方式，在大灣區設立專為香港長者而設的安老大廈，或擴大發展為「港式安老小鎮」，凝聚來自本港的長者入住同一區域，方便互相照顧。

建議發展港式安老小鎮 推電子回鄉證

港區全國人代黃冰芬則建議延長內地港人居住證有效期，以及推出「電子回鄉證」，拓展回鄉證用於銀行服務、網上預約看診、政務平台等線上公共服務，進一步便利港人在內地工作及生活。

李慧琼料中央領導續晤港區代表

李慧琼相信，中央領導兩會期間將一如以往與港區人代及政協會面，她說會爭取發言，在「由治及興」階段港區人代或香港社會如何按三中全會精神，於鞏固和提升本港國際金融和航運中心及打造國際高端人才聚集地等方面發揮更積極作用等。