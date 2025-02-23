人才子女享「本地」資格惹討論 教局考慮設年期門檻 「本地生」曾限住滿3年 議員促重推

明報記者 葉希雯

有中介助「不來港人才」子女鑽空申大學

多項人才入境計劃申請人的子女可以受養人身分來港。近月有留學中介涉嫌鑽漏洞，協助無意來港的家長申請人才計劃，並離岸為子女申請受養人簽證，令其可以「本地學生」身分爭入大學，入學後亦只需繳付較低廉本地學費。教育局上月稱，正重新檢視「本地學生」定義，包括參考英國、新加坡等地的政策（見另稿），並諮詢其他政府部門及各持份者。局長蔡若蓮曾透露，將考慮申請人報考大學前幾年是否居港。

94年限須住3年 08仍用今不再

本報綜合歷年立法會文件及大學聯招（JUPAS）資料，發現政府曾最少兩次修改「本地學生」定義。其中1994年立法局文件記述，時任教育統籌司梁文建曾言，本地學生定義是「享有香港居留權，或在所修讀的課程開始前3年內，一直在香港居住或以香港為家的學生」。此定義一直沿用至1997年主權移交後，並見於2008年立法會財委會文件。

專上資助維持限年期 政府：政策不同

時至今日，大學招生時採納的「本地學生」定義已不再沿用居港年期，惟在職家庭及學生資助事務處轄下的各類專上學生資助，仍維持要求申請人擁有香港居留權，「或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿三年」。

教育局回覆本報查詢稱，不同政府資助計劃或其他政策範疇採納的「本地學生」定義或申請資格，會因應政策目標、受惠對象、性質等有所不同，「不宜直接比較」，但沒回應當年為何更改、曾否諮詢修改等。

教育局另於2018年放寬受養人成為「本地學生」的年齡計算門檻，由本來以受養人入學時計改成獲首次簽證時未滿18歲來計算。局方解釋，當時接獲有關修訂非本地學生定義的查詢，「考慮到不同學生的實際情况」，遂於2018年11月「微調並釐清」受養人年齡計算方式，並向專上院校發信。

自修生飈 張欣宇憂漏洞搶學額

立法會議員張欣宇表示，任何政府也不可能預視10年後有何新政策，相信當年政府「基本可肯定他們（受養人及其家庭）會來港發展」，衡量後認為「資源配套給得起」，才放寬定義。他續說，社會環境、政策不斷演變，政府「出現漏招也是正常」，但最關鍵是「實事求是，改得足夠快」，而非明知漏洞而堅決不改。

張表示，教育局並沒披露多少受養人報考中學文憑試或升讀本地大學，惟今年DSE自修生報考人數突增約2000（見表），假設他們全屬鑽漏洞的受養人，「往極端說，是有機會導致2000名本來有機會升讀本地大學且真正的本地學生，失去了入學機會」，盼當局從速堵塞漏洞。

劉智鵬：新生成績趨遜 增本地生好事

嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬表示，大學沒有動機、亦不會介入政府如何定義「本地學生」，「也是跟規矩做事」。他說，大學招生奉行擇優而錄原則，而受適齡學生連年下跌影響，近年新生入學成績每况愈下，認為本地學生數目能增加是好事，但可理解教育局考慮到公平而修改「本地學生」定義。

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