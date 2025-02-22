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長者有稱不減出門意欲 有嘆搭長途湊孫車費增

【明報專訊】對於政府擬維持年滿60歲可2元乘車，但每月限乘240程，車資10元以上改收兩折。對於60至64歲或可繼續受惠，有市民認為當中部分人仍有工作，與已退休長者同享2元乘車是不公平；有長者則認為政府初步方案優惠仍足夠，不會因此減低出門意欲。

76歲歐先生不滿60至64歲者仍能受惠，認為當中不少人仍有工作收入，享優惠不公平，「前幾年（門檻降至60歲）彈出嚟，我已經覺得奇怪，但起碼嗰時（政府）有錢」，他建議受惠門檻改回65歲，又說不介意車費增至3元。73歲鄺女士說每天搭最多4程短途車，偶爾「過海」與家人飲茶，政策改變對她影響不大，但認為60至64歲仍有工作能力的人應只可半價乘車，獲資助車費金額亦應設上限。

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79歲趙先生同意初步新方案，認為一般人不會每天「搭足8程」，方案亦可紓緩「長車短搭」，不認為會減低長者出行意欲。他說一般長者少出遠門，正如自己「每日最多搭4程，兩個來回，出去游水、飲茶」。

居於沙田、66歲袁先生每周至少3天與妻到屯門「湊孫」，巴士單程16.2元，一旦調整，兩人每次來回交通費會從8元增至13元。他批評政府「孤寒」，「應該高官減人工，點解搵長者開刀」。60歲麥女士亦反對初步新方案，稱年滿60歲者在深圳已能免費乘車，認為60至64歲市民應可續享2元乘車優惠。

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