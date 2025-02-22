長車兩折冀減短搭開支 議員：長者未必每程計數

香港新方向立法會議員張欣宇稱，限制次數是為防止有人搭太多程，他引述局方稱，每月搭逾240程車者佔受惠人數少於1%，因此估計設計並非慳錢招數，真正能節省開支的是10元以上改收兩折的措施，當局盼減長車短搭，壓縮相關行為招致的開支。

鄧家彪倡改車站設計 助辨長短車

翻查資料，運輸署2019年實地調查後發現，車資8元或以上的長途巴士班次，約13%長者或殘疾者是短途客。據調查結果，運輸署大致估計，因長車短搭而額外發還的收入損失，全年約2100萬至2700萬元。

工聯會鄧家彪認為，長者未必記得哪些車程是10元以上或以下，相信大部分「見車就上」，新方案未足以改變長者行為。他建議巴士站改善設計，協助長者分辨「長車」及「短車」。他重申期望巴士公司與政府分擔，讓60歲或以上者都可享半價，以減少政府補貼。

李世榮：分段收費可減補貼

民建聯李世榮認為「長車」兩折足以令長者考慮改搭短途車，但認為巴士公司應提供分段收費，減少政府補貼。社福界狄志遠相信長車短搭問題集中在巴士，建議巴士公司按行車距離收費，長者上下車拍卡，政府再補貼。

實政圓桌田北辰稱，10元以上兩折能一定程度改善長車短搭，但認為長車短搭情况實際上難以估算，當局如要更精準計算開支，可從另一方向入手，由限制每月車程次數，改為每人每月補貼設上限。

社協料教育可解決長車短搭

社區組織協會副主任施麗珊稱，相信長者不會故意長車短搭，「有都應該是不知道政府會蝕」，相信藉教育已可解決，重申社協反對調整現時做法。