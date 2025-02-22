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兩蚊車擬月限240程 10元以上兩折 年滿60歲續受惠 議員：開支僅減「數個百分比」

【明報專訊】2元乘車優惠計劃開支按年大增引起社會關注，據了解，政府擬推出的初步方案有3項檢討措施，包括受惠資格維持合資格殘疾者及年滿60歲人士；每名受惠人將每月限乘240程；車資計算不再劃一2元，將改為10元或以下續收2元，10元以上改以兩折計算。有立法會議員透露，勞福局代表稱初步方案僅令整體開支較去年減少「數個百分比」。有立法會議員稱若初步方案「減赤」幅度少，不如保留現有優惠。

據了解，政府已完成檢討2元乘車優惠計劃，擬推出的初步方案有3項檢討措施，除受惠資格不變，現時不限乘車次數、一律收2元的措施，將改為每人每月限乘240程、即平均每日8程；10元或以下車程續收2元，10元以上則以兩折計算。消息人士相信，新方案有助紓緩「長車短搭」問題（見另稿），並預計每年可為政府節省以億元計開支。翻查資料，2024/25年度預算政府發還款項（即政府開支）為60.06億元，而前一年度則約40億元。

政府料開支年省億元計

按新方案計算，10元的車程受惠者需付2元，15元要付3元，20元要付4元，30元要付6元。假設受惠者每日乘8程車、每程15元，在總車資120元中，他需付24元；政府發還予交通營辦商的金額視乎受惠人年齡，若乘客是60至64歲，交通營辦商無提供半價優惠，政府要發還96元，若他已年滿65歲，交通營辦商提供半價優惠，政府則要發還36元。

張欣宇：回應「濫用」關注 非為節流

據悉，勞福局代表昨向部分立法會議員交代初步方案細節。香港新方向議員張欣宇透露，局方料初步方案能令開支較去年減少「數個百分比」，方案目標非為節省開支，而是回應社會關注，理順「誇張的濫用情况」。

社福界議員狄志遠表明反對方案，認為車程設限會令長者焦慮及困擾，10元以上車資改為兩折，更如同歧視居於偏遠地區的長者，影響他們到市區就業或參與活動的意願。他說2元乘車計劃帶來很多社會效益，「若只從財赤角度看太狹隘」，認為若改動後僅節省數億元，政府執意改動或「得不償失」。

狄志遠：設限困擾 李世榮倡不變

民建聯議員李世榮期望政府再次考慮維持現狀，若初步方案減赤幅度少，倒不如不改動，轉從其他方向節省資源。他認同長者應為車資負一定責任，但初步方案確實削減需「長車長搭」的長者福利，促巴士公司考慮為60至64歲市民提供半價優惠。

工聯會議員鄧家彪認為優惠應維持不變，但明白當局考慮財赤要減開支，初步方案中受惠資格不變屬尚可接受。他說，折扣模式某程度可限制補貼開支不會變「無底洞」，但關注日後若大部分車程增至10元以上，政府需否重新劃線。

管浩鳴：營辦商分擔更理想

實政圓桌議員田北辰說，新方案可節省的政府開支有限，估計是不敢向長者「 開刀」，因此僅提出防止「濫用」加劇的方案。他認為引入折扣機制可令政府補貼金額可控，亦有助改善「長車短搭」問題。選委界議員管浩鳴認為初步方案「大致上可收貨」，更理想是交通營辦商參與分擔。

2元乘車優惠計劃始於2012年6月，65歲或以上長者及合資格殘疾者可以2元乘港鐵、港鐵巴士及輕鐵，同年8月適用範圍涵蓋九巴、城巴等巴士公司，於2015年擴至綠色小巴。2020年，時任特首林鄭月娥宣布將60至64歲者納入計劃，並涵蓋紅色小巴、街渡及電車，於2022年落實。

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相關字詞﹕管浩鳴 狄志遠 李世榮 鄧家彪 田北辰 林鄭月娥 勞福局 兩元乘車優惠計劃

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