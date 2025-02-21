黨員嘆已變壓力團體 「與其留名不如結束」

有民主黨資深黨員說，目前民主派政黨活動空間受限，舉辦黨慶晚會都不成，而新選舉制度下難以參選，已變成壓力團體，「都只是講政策，政治上都不講」。他說民主黨徒有政黨名義，但做不到什麼，「與其留個名，不如結束算了」。他又說，在各民主派政黨中，民主黨是最愛國、最肯與中央合作，一直只爭取《基本法》下認可的參選，只是及後形勢改變。

一名加入超過20年的民主黨員說，過去仍以為會留有反對派，但當下似乎北京認為不需要，「安全系數百分之一百，形式上的反對組織及聲音都不存在了」。

一名黨內前助理說，民主黨目前已低度運作，完全無人想到民主黨繼續存在會影響國家安全，「內地都有八大民主黨派，現在香港是否差過內地呢？」

另一名前助理說對民主黨可能解散感到很難受，「（黨內）這批人都是好愛國愛港，只是不被接納，無法做到他們理想的事。他們的理想未死，只是已不能履行想做的事」。該助理說，不少黨員及前議員在囚，黨內不少人原先都有期盼，「如果可以維繫到他們出獄，是大家的盼望，如果這樣都做不到，是很可惜」。