明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

黨員嘆已變壓力團體 「與其留名不如結束」

【明報專訊】曾是民主派最大黨的民主黨在壓力下面臨解散，有資深黨員及前助理均指出，民主黨一直溫和、愛國，加上近年已低度運作，且不可能參選，慨嘆當下仍容不下民主黨，「以前仍留有反對派，現在都不需要了」。

有民主黨資深黨員說，目前民主派政黨活動空間受限，舉辦黨慶晚會都不成，而新選舉制度下難以參選，已變成壓力團體，「都只是講政策，政治上都不講」。他說民主黨徒有政黨名義，但做不到什麼，「與其留個名，不如結束算了」。他又說，在各民主派政黨中，民主黨是最愛國、最肯與中央合作，一直只爭取《基本法》下認可的參選，只是及後形勢改變。

一名加入超過20年的民主黨員說，過去仍以為會留有反對派，但當下似乎北京認為不需要，「安全系數百分之一百，形式上的反對組織及聲音都不存在了」。

一名黨內前助理說，民主黨目前已低度運作，完全無人想到民主黨繼續存在會影響國家安全，「內地都有八大民主黨派，現在香港是否差過內地呢？」

另一名前助理說對民主黨可能解散感到很難受，「（黨內）這批人都是好愛國愛港，只是不被接納，無法做到他們理想的事。他們的理想未死，只是已不能履行想做的事」。該助理說，不少黨員及前議員在囚，黨內不少人原先都有期盼，「如果可以維繫到他們出獄，是大家的盼望，如果這樣都做不到，是很可惜」。

相關字詞﹕民主黨解散 民主黨

上 / 下一篇新聞