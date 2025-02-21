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民主黨三人組跟進解散清盤程序 羅健熙：不能明確交代挑戰

【明報專訊】創黨逾30年的民主黨步向解散。該黨中委會昨日決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，釐清相關法律、行政及財務安排，惟尚未正式展開清盤程序，暫無具體時間表。黨主席羅健熙強調，解散須經會員大會表決，不能由中委會決定。被多次追問擬解散原因時，他說是基於目前政治環境及對未來的預判，不能明確交代民主黨正面對的挑戰。

須會員大會表決 未有時間表

民主黨昨晚召開近兩小時中委會會議，決定成立由黨主席羅健熙、副主席莫建成及中委梁永權組成的三人小組，釐清解散及清盤程序與安排，暫沒有時間表。被問到是否以時間換取生存空間，羅健熙說不會刻意拖時間，「如果中委會認為（解散）這件事不用做，亦毋須成立這個小組」。

對於民主黨是否已決定解散，羅健熙強調須由黨員在會員大會表決，門檻為四分之三出席者贊成；至於是否有信心黨員支持解散，羅說以往會員大會的議案亦有否決例子。

羅稱政治考慮 無關參選財政

被問到民主黨是否受壓而要解散，羅健熙拒絕回應坊間傳言，表示與年底立法會選舉能否入閘無關，而黨內財政足以支持繼續營運，今次決定是基於目前政治環境，以及對未來情况的預判。他說，為民主黨步向解散感可惜，該黨在過去獲市民支持和信任才能走到今天，而民主運動一向困難，對港人「能找到方法處理不同事情」有信心。

民主黨現有11名中委，前區議員朱子洛昨未有出席會議，他回覆稱不在香港。其餘10名中委於會後一同見記者，羅健熙沒透露有否中委反對解散，強調是中委會「集體決定」。

創黨成員、前主席楊森稱對民主黨步向解散感可惜，但尊重中委會決定。他認為民主黨過去幾年「沒人、沒錢、沒議席」，仍積極發聲，本想繼續走下去，彰顯社會多元開放，惟礙於形勢，唯有解散。他說現况反映一國兩制「收得很緊」。民主黨前副主席蔡耀昌表示感難以接受，「這不單是民主黨成員的損失，是整個香港的損失」。他認為公民社會處境將更艱難，質疑與政府強調聚焦拼經濟、中央稱要「五光十色」背道而馳，「在空間已經很小的情况下，（現在）是更少」。

央視：反中亂港民主黨宣布解散

中央電視廣播總台昨晚以快訊形式報道「反中亂港組織民主黨宣布解散」。行政會議召集人葉劉淑儀表示，民主黨過去20多年破壞社會秩序、癱瘓議會運作，在當下社會失去代表性，與其苟延殘喘，應該及早解散。

港大社會科學院前院長卜約翰認為，縱然近年有聲音希望中央放寬對港管治，但民主黨解散顯示中央對港管治維持強硬。他說，民主黨2021年拒絕參選立法會是錯判，因為國安法實施後，民主黨在中央眼中的價值是增加新選制認受性，及後北京對該黨態度已明顯轉變。

學者：不參選 中央眼中失價值

中大政務與政策科學學院高級講師蔡子強表示，民主黨一旦解散，象徵「民主回歸派」落幕，亦反映「民主、溫和、中產的意見」難再找到代表發聲。

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