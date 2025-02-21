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4電視台無直播 羅盼最佳版本示人

【明報專訊】啟德體育園開幕禮不設直播，4個免費電視台當晚9時半聯播錄影節目。被問及是否憂慮典禮過程有任何意外或瑕疵而決定錄播，文體旅局長羅淑佩解釋，無直播的主因是希望提供一個緊湊、鏡頭角度最佳及「一氣呵成」的版本供市民觀賞，而大部分市民晚上6時半仍未回家，相信9時半是方便市民安坐家中觀看的時段。至於場內觀眾能否自行網上直播，她說不鼓勵觀眾一直舉機直播，以免影響他人，工作人員見狀會阻止。

考慮市民未回家 晚上播便民

開幕禮將於3月1日傍晚6時半開始，香港電台、HOY電視、無綫電視及ViuTV將於當晚9時半聯播錄影節目。羅淑佩說，製作團隊將於開幕禮結束後約90分鐘內完成剪輯，供免費電視台播放。她說選擇錄播的主要考慮是讓市民可即晚安坐家中，免費欣賞「一氣呵成」的開幕禮，大部分市民當晚6時半可能尚在歸家途中，加上典禮有不同場景轉換，亦有可能超時，故與製作團隊反覆商議後決定錄播，強調遷就電視台的新聞或廣告時段只是其中一個考慮因素。

羅淑佩稱，啟德體育園內設備先進和齊全，視乎不同租用項目性質，技術上做直播完全無問題，相信即將舉行的香港國際七人欖球賽、全運會一定會有直播。她說，無論啟德體育園或其他場地，並非所有大型演出都會直播，舉例很多時演唱會首場後，都即時有影片上載至網上，包括觀眾以「粉絲」角度、或是官方拍攝的影片，認為反而更吸引很多人看過影片後買票入場，「只要節目夠吸引，不擔心延後轉播會削弱市民的興趣」。

不鼓勵觀眾直播 會勸止

至於現場觀眾能否用手機直播，羅淑佩稱自己去過不少演唱會，紅館、亞博館或其他場館都有，觀眾不太應該開直播，因一直舉手機會影響他人，故不鼓勵，若發現有人開直播而影響他人，工作人員會勸止。

相關字詞﹕羅淑佩 直播 啟德體育園

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