體育園開幕禮 門票10元今售 容祖兒林丹等獻技 羅淑佩：四大天王不會同台

售8500每人限兩張 須到啟德換票

開幕禮將於3月1日傍晚6時半開始，全長約1.5小時，不設直播，4個免費電視台將於當晚9時半聯播（見另稿）。羅淑佩表示，當日將有3.36萬張門票，當中1.68萬張由政府分發，其中8500張於今早10時在網上發售，每張象徵式收費10元，當中9元為手續費，市民每次最多可購兩張，門票收入不扣除手續費，全數捐予香港公益金。羅提醒，網上購得的為電子換領券，觀眾須攜券及身分證明文件，於下周四（27日）或周五（28日）中午至晚上10時；或典禮當日上午9時至下午3時，到啟德體藝館換取實體門票。

3萬人入場 8300票予基層家庭

另外政府分發的門票中，約8300張會留給低收入家庭，包括「共創明『Teen』計劃」學員，以及區議會、地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓，包括行政會議成員、立法會議員、文體旅範疇相關諮詢組織委員等。至於餘下1.68萬張門票由啟德體育園公司向贊助商及合作伙伴、參與體育園籌建和運作的單位分發。

開幕禮節目內容將演繹啟德歷史和蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」共四大主題。羅淑佩說，當晚特首李家超會先主持開幕儀式，及後來自本地及內地「跨年齡、跨世代」的文化、體育及演藝精英將上演大型舞蹈、體育及歌唱等表演。她說具體內容要「賣關子」，相信「一定會令大家有驚喜」。

演繹啟德歷史 採「三面台」不開天幕

演藝界別演出單位包括本地歌手容祖兒、李幸倪、張天賦，以及武打演員甄子丹；內地歌手則有李宇春及張杰。文化藝術界別演出單位包括香港舞蹈團、香港中樂團、吉林市歌舞團。體育界別演出單位則有多名本港與內地運動員（見表）。

羅淑佩澄清「四大天王」同台演出的傳言，表明他們不會同台演出。她解釋由於4人不易配合檔期，要「夾期」往往需以年計。她說有個別「天王」非常關注及支持開幕典禮。

羅說，據她理解開幕禮將採用「三面台」，不會開天幕，希望觀眾可盡情歡呼，無拘無束觀賞表演，亦希望音響設施可做到最好。至於開幕禮開支，她未有正面回應，僅稱主場館地方大，台前幕後人員不少，加上先進設備及背景，「當然要預留足夠製作費」。她說大部分表演嘉賓只收取「梳頭化妝」及車馬費等，「大大紓緩成本壓力」。

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