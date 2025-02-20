保華5被撤公營屋項目 3由中國土木接手 何永賢：已督促承建商解決拖糧 不阻10年建屋目標

房協及房委會去年底先後宣布5個公營房屋項目撤換保華旗下公司，並由新承建商接手。房協本月7日回覆本報稱，粉嶺百和路項目由中國土木承接；安達臣道「朗然」地盤由協興建築集團承接；洪水橋/厦村專用安置屋邨第二期項目更換總承建商程序正在處理。而房委會網頁顯示，東涌第103區公營房屋發展計劃建築工程及粉嶺新運路公共房屋發展項目建造工程，現已由中國土木工程承接。

稱派員到場確保支薪 續監察承建商表現

本報早前以電郵方式向中國土木工程查詢及邀約訪問，包括了解為何今次願為多個未完工公營房屋項目承接餘下工程，該集團回應稱考慮到目前情况，暫時不接受採訪。

工聯會立法會議員梁子穎昨在立法會提出口頭質詢，指去年多個承接公營房屋項目的總承建商拖欠工人薪金，導致停工，關注有否延誤入伙日期、會否設機制撤換持續拖欠分判商工程費用的承建商。何永賢回應稱，房委會及房協已立即採取行動，包括已督促相關承建商，並利用「工資發放監察系統」資料與承建商及勞工處了解工人欠薪狀况，亦派員在現場監察支票發放情况，確保支票能交到工人手中。

何說當局一直密切監察建屋進度，倘有工程延誤，當局會即時跟進，包括加強巡視地盤、召開特別地盤會議檢討建造流程，並在可行情况下考慮安排部分大樓分期入伙等，爭取將延誤減至最低。她相信未來10年建屋目標維持不變，又強調會繼續監察承建商表現，透過表現評分機制，表現欠佳者未來投標會受影響。

議員倡設第三方平台保付款 稱會考慮

選委界別議員蘇長荣提議當局可引入第三方平台，保障工程款項支付情况。何永賢說會考慮有關建議，但現行機制下總承建商已須提交分包商管理計劃，列明工程不同階段的分包商、合約內容，以及付款紀錄等，亦要就計劃定期匯報。