憂隸屬國際組織評論激進 有工會減交流 勞聯倡倘無參與可免責

勞聯部分聯會是國際工會組織屬會，舉例「香港倉庫運輸物流員工協會」是國際運輸工人聯盟屬會。《維護國家安全條例》生效近一年，林振昇說該協會去年到摩洛哥參與國際會議，條例無礙本地工會國際交流。

勞聯：資助獲審批更放心 冀設指引

對於日後接受境外勢力資金須預先申報，他認為獲局方審批的資金，工會可更放心使用；但部分工會理事學歷不高，冀局方設指引協助工會做好紀錄，但要求亦應簡化，避免難以遵從。

工聯會理事長黃國則相信，修例能平衡落實維護國安要求，亦無礙合規守法的工會正常健康發展，舉例屬會「香港海員工會」定期參與國際組織的會議，關注海員權益的保障。他認為，只要本地工會無危害國安意圖及行動，國際交流並無問題。

杜振豪：跨國合作助吸經驗爭權益

杜振豪稱，昔日本地工會與國際工會慣常交流及合作，如倡議外勞及外賣平台勞工權益等，認為跨國合作很重要，有助參考各地經驗從而推動本地權益；惟國安法生效後，部分工會憂無法控制所屬國際組織評論中港議題而誤墮法網，故為避險而盡量減少交流。