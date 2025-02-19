珠寶雙展下月辦 出口美珠寶價值升一成 業界悉有關稅轉嫁買家

美佔港貴重珠寶出口17%居首

本身為周生生董事兼副總經理的周允成稱，去年本港貴重珠寶出口總值805億元，其中出口至歐盟總值升6.5%，中東升3.8%，東盟升2.6%；去年珍珠、寶石、未琢磨鑽石出口總值1200億元，出口至阿聯酋及泰國總值分別升5.9%及6.9%。根據貿發局網站，2023年香港貴重珠寶出口市場中美國佔17.1%，份額最大。

本身是MaBelle母公司利興鑽石行政總裁的馬墉宜說，業界近年已為關稅戰做好準備，實行「中國+1」策略向東盟出口，長遠本地珠寶業仍有質素及創意優勢。貿發局副總裁張淑芬稱業界已發展多元市場和外判工序，準備好應對特朗普再上場。

市道不明朗金價升 推輕奢配飾

周允成說，剛過去的旺季珠寶銷售額與去年相若，在市道不明朗下，消費力高者繼續消費，但對前景感不明朗者會趨向保守，加上金價上升，業界會微調珠寶材質及設計，如推出含金量較低的「輕奢侈」配飾。他說深圳居民「一簽多行」下旅客增加，「（生意）一定多了，但持續性要看看有幾少」，盼更多內地城市開放旅客來港。

第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於3月2至6日在亞洲國際博覽館舉行，而第41屆香港國際珠寶展則在3月4至8日在灣仔會展舉行；兩展共約4000展商參與，涉及逾40個地區，近七成來自香港以外，料吸引逾110個買家團參觀。