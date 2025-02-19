珠寶雙展下月辦 出口美珠寶價值升一成 業界悉有關稅轉嫁買家

【明報專訊】中美關係持續緊張，美國總統特朗普更向香港加徵關稅。美國是本港珠寶出口重要市場，貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成昨日在貿發局珠寶雙展記者會表示，去年出口至美國的貴重珠寶價值按年升逾一成。兩珠寶展籌委會主席馬墉宜稱，知道有珠寶商已將10%關稅成本轉嫁買家，形容加關稅是「搵自己本地人出氣」。
美佔港貴重珠寶出口17%居首
本身為周生生董事兼副總經理的周允成稱，去年本港貴重珠寶出口總值805億元，其中出口至歐盟總值升6.5%，中東升3.8%，東盟升2.6%；去年珍珠、寶石、未琢磨鑽石出口總值1200億元，出口至阿聯酋及泰國總值分別升5.9%及6.9%。根據貿發局網站，2023年香港貴重珠寶出口市場中美國佔17.1%，份額最大。
本身是MaBelle母公司利興鑽石行政總裁的馬墉宜說，業界近年已為關稅戰做好準備，實行「中國+1」策略向東盟出口，長遠本地珠寶業仍有質素及創意優勢。貿發局副總裁張淑芬稱業界已發展多元市場和外判工序，準備好應對特朗普再上場。
市道不明朗金價升 推輕奢配飾
周允成說，剛過去的旺季珠寶銷售額與去年相若，在市道不明朗下，消費力高者繼續消費，但對前景感不明朗者會趨向保守，加上金價上升，業界會微調珠寶材質及設計，如推出含金量較低的「輕奢侈」配飾。他說深圳居民「一簽多行」下旅客增加，「（生意）一定多了，但持續性要看看有幾少」，盼更多內地城市開放旅客來港。
第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於3月2至6日在亞洲國際博覽館舉行，而第41屆香港國際珠寶展則在3月4至8日在灣仔會展舉行；兩展共約4000展商參與，涉及逾40個地區，近七成來自香港以外，料吸引逾110個買家團參觀。