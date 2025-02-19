商務部今辦CEPA宣講會 李家超：解說新措施安排

第二份修訂協議下月實施

CEPA服務貿易協議第二份修訂協議下月實施，李家超昨在行政會議前見記者稱，國家商務部及特區政府今日舉辦宣講會，向各個服務行業的業界介紹開放措施及落實安排，10多個中央部委代表出席，包括商務部、中央宣傳部、中央網信辦、中央港澳辦及工業和信息化部等。宣講會今午在尖沙嘴舉行，商經局常秘黃少珠及國家商務部台港澳司司長樊世杰將出席致辭。

姚柏良：旅業了解措施 盼內地鬆免簽

旅遊界議員姚柏良表示，他與多名業界均獲邀出席宣講會。他說業界已十分了解CEPA對於旅遊業的新措施，相信屆時關注不多，而業內希望內地考慮進一步放寬外國旅客免簽安排。

據了解，多個商會代表獲邀參與明早另一場宣講會，其中香港中華出入口商會會長貝鈞奇表示，宣講會由政府舉辦，料同樣有內地官員出席。

李家超表示感謝中央對本港的關愛與支持，亦感謝商務部、中央各部委和單位專程來港詳細解說CEPA安排。他說，首份CEPA於2003年實施以來，為香港帶來龐大經濟效益，截至去年底累計貨物關稅優惠逾102億元人民幣，而去年內地與香港貨物貿易總額超過4.8萬億港元，是實施CEPA前3倍多。

澳昨宣講會 談金融法律高科技

國家商務部與澳門政府昨率先舉行CEPA宣講會，澳門政府部門、商會及工商界等逾380名代表出席。澳門政府表示，內地各部委跟與會者就金融、法律、高新科技範疇作專題探討，解答業界提問，協助當地工商界了解新措施，掌握內地政策及法規動向。

CEPA新協議於去年10月簽訂，取消大部分行業的港商須實質經營3年才享CEPA待遇的規定，支持大灣區港資企業採用「港資港法港仲裁」，並放寬港資在數據服務、金融、檢測和認證、建築工程、電視製作、電影發行、旅遊等行業的市場准入限制。