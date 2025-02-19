前年大增工種獲批申請飈 勞局稱反映成效

首份人才清單包含11項專業，當局於2021年檢討後擴展至13項；2023年5月再更新，增至涵蓋9個行業領域共51項專業，下月1日再增9項。

留建造工種 發展局：業界仍有需求

發言人稱，清單前年5月更新後，較多申請涉及建築專才、土木結構工程專才、資產財富管理專才、金融科技專才、資深人工智能專家、創新及科技專家等。至於今次更新清單，發言人稱暫無目標申請數字，人才可經不同計劃來港，人才清單只是其中一個提供便利的途徑，故難訂出績效指標（KPI）。

被問近來工程減少，建造業受影響，但人才清單仍保留發展及建造11項專業工種，發展局發言人解釋，未來每年政府約有900億元工務工程，相信當經濟好轉，私人市場會改善，且業界反映仍有為該行業人才提供入境便利的需求，故相關工種仍列於清單。

勞局：倘供應足會考慮剔除

至於專業工種列入人才清單後有否「退場機制」，勞福局發言人稱會留意市場情况，如發現相關工種已有充足供應，會考慮從清單剔除。