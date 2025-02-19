伊斯蘭金融專才納人才清單 學者料吸大馬中東人 共增9工種涵會計業

僱主輸入毋須證招聘難 下月生效

政府繼2023年5月將人才清單的專業工種由13項增至51項，昨日再公布完成更新一輪人才清單，3月1日起生效，今次新增9項專業工種（見表），令清單涵蓋60項本地人才短缺的專業。符合相關專業資格的外來人才，申請優秀人才入境計劃、一般就業政策或輸入內地人才計劃時可獲得入境便利，舉例僱主透過一般就業政策及輸入內地人才計劃申請輸入相關專才，毋須證明本地招聘困難，可縮減招聘時間。

勞福局：選短缺助經濟高增值專業

去年《施政報告》已預告今年初將更新人才清單，加入與推動「八大中心」相關產業所需高端人才及專才。勞福局發言人表示，是次檢討採用三大原則，包括選定專業均為有助香港經濟高增值及多元發展的高質素人才、於本地市場未能輕易覓得，以及本地培訓未能適時提供。發言人稱，在考慮加入新專業時，當局已檢視2023年人力推算所識別未來5年高需求、資歷屬學位或以上、未被納入清單的19個工種，並考慮新興行業，以及不同行業持份者、商會等建議。

勞福局發言人提到，部分工種最終沒納入清單，原因包括本地人才未見短缺、本地培訓可增加供應以滿足需求、所需學歷低於學位水平等，其中飛機師、藝術行政管理人才、言語治療師、教育心理學家、臨牀心理學家、電子商貿人才等，當局均考慮到透過本地培訓，未來已足以應付，故未納入。

財庫局：盼吸了解伊斯蘭律法專才 會計專業資格課程報讀降

新增9項專業工種中，有3項來自金融服務行業，包括會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才。財庫局發言人稱，鑑於會計師公會曾有調查指出行內空缺多，且每年報讀專業資格課程人數下降，故諮詢業界後決定列入人才清單。

至於伊斯蘭金融專才，財庫局發言人稱政府過去投放資源構建發行伊斯蘭債券平台，相關人員須了解伊斯蘭律法原則，例如投資產品不可涉及酒類或豬肉類等行業，希望藉此吸納具相關知識的專才。

香港會計師公會會長歐振興表示樂見政府採納公會建議，將會計專業納入人才清單。他說連同政府早前推出吸納非本地人才措施，包括擴展高才通院校名單等，相信將有助紓緩行業人手不足問題，而公會將繼續為香港培訓本地會計人才。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，伊斯蘭金融市場潛力大，香港本身無相關培訓及人才，認為當局將相關人才納入清單屬必要。他說現時馬來西亞及中東有相關人才，相信香港工資水平對他們有吸引力，估計部分人來港後會參與培訓本地伊斯蘭金融專才。

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