馬雲亮相惹關注 分析：提振民企信心

2020年，在距離螞蟻金服上市僅剩48小時之際，馬雲在上海公開演講時「炮轟」中國的財政制度，包括「銀行是當舖思維」、「中國缺乏金融系統」等。 隨後，螞蟻金服上市被按下暫停鍵，阿里也被調查，馬雲此後淡出公眾視野。

在座談會召開前，馬雲近期頻頻公開亮相，外媒亦引述消息人士稱，馬雲將受邀與會；該座談會旨在提振中國民營經濟的信心，預計中央將鼓勵企業負責人在中美科技戰加劇的背景下拓展國內外業務。

有稱代表「一次重大路線調整」

路透社引述香港春華資本集團創始人兼董事長胡祖六表示，座談會代表着「一次重大的路線調整」，北京領導層與馬雲等知名企業家會晤，「應該有助於安撫驚慌失措的企業家，並增強企業和投資者對中國的信心」。

新華社報道，在座談會上發言的6人分別是華為首席執行官任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體股份董事長虞仁榮、杭州宇樹科技首席執行官王興興、小米科技董事長雷軍。除了側重於農業領域的新希望外，其他5家企業均來自科技創新領域，且與創新工業密切相關。近期「當紅」的AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒，以及網絡科技巨頭騰訊創辦人馬化騰和馬雲等未有發言。