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海園下園區籌建新館 擬搬走小童設施

【明報專訊】大熊貓龍鳳胎昨日起正式與公眾見面，海洋公園主席龐建貽表示，由於一對寶寶日後需要分居，正為牠們籌備新居，正考慮將下園區較舊的設施搬走，預料包括小童設施。他又透露，正計劃興建的大熊貓博物館，將會分享園方過去25年在大熊貓保育及教育的工作。

龐建貽於昨日無綫節目《講清講楚》稱，「大熊貓之旅」及「四川奇珍館」空間不足以容納6隻大熊貓，由於龍鳳胎日後需分居，園方必須在牠們兩至三歲時準備好新館。他說本港自1999年起有大熊貓，25年來有不少珍貴相片、片段及物品，正構思興建大熊貓博物館，相信要分批建成，目前首要是建大熊貓新展館，待落成後才考慮建其他設施。

計劃創作漫畫 正拍紀錄片

海洋公園正積極推動「熊貓經濟」及相關知識產權（IP），龐稱園方大熊貓相關產品現約有400款，較前多4倍，包括毛公仔、服飾及文具等，過去數月入場人次亦有增幅，聖誕節假期間入場人數按年增三成，相信龍鳳胎亮相後有助增加人流收入。他透露除分階段推出不同活動和產品，正計劃創作漫畫及動畫等，並正拍攝相關紀錄片。

政府每年向海洋公園提供2.8億元保育教育資助將於明年結束，龐建貽稱園方正努力開源，「同事日日都好畀心機去跑多啲生意返嚟」，冀長遠減輕政府負擔、做好自負盈虧，但因應現時經濟狀况暫未考慮門票加價。

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