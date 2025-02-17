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熊貓姊弟亮相掀人潮 粉絲住海園「搶先機」 客多稱5分鐘唔夠喉 龐建貽：漸增登場時間

【明報專訊】港產大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」昨日起公開亮相，海洋公園內的「大熊貓之旅」展館早上10時正式開門不久，館外排隊人數已有至少200，園方一度稱排隊時間逾1小時。有家住新界的市民前晚特意入住海洋公園的酒店，只為第一時間親睹龍鳳胎，亦有內地博客專程由成都來港，攜攝影器材拍攝龍鳳胎可愛一面。不少訪客認為5分鐘觀賞時間「唔夠喉」。海洋公園主席龐建貽透露，下半年或明年或可慢慢延長龍鳳胎登場時間。

早上200人排隊 一度要等逾句鐘

海洋公園昨早開門前已有逾50人在大門外排隊，不少人悉心打扮，帶着大熊貓精品或戴上大熊貓頭飾，有一家四口穿黑白衣服與大熊貓「襯色」。訪客約9時45分陸續入園，由職員帶領到「大熊貓之旅」外排隊。展館10時開放，約3分鐘後，家姐和細佬分別由護理員Elke、海洋公園動物及保育主管祝效忠抱出，兩姊弟顯得非常活潑，細佬不停在鞦韆上郁動，一度跌落地面，訪客不禁同聲呼「噢！」；家姐則多次嘗試攀石不果，後轉戰鞦韆。

細佬玩鞦韆墮地 眾口同呼「噢」

葉小姐前晚入住海洋公園的酒店，昨早8時半便到場排隊，她說曾擔憂龍鳳胎會睡覺或躲藏，昨有幸見到一對寶寶活潑好動，最深刻一幕是家姐想逃走，細佬同一時間在近玻璃幕牆位置玩耍，家姐突回頭找細佬，大家都說「好得意」。對於園方採流水式入場安排，她認為整體順暢，有約5分鐘觀賞已感滿足，冀日後人流穩定後園方考慮延長至10分鐘。至於每人收費1500元的「大熊貓寶寶樂聚時光」貴賓團，她認為太貴，若有製作窩窩頭或工作坊才會考慮報名。

內地客：排隊時間較成都動物園短

來自成都的博客邱先生稱，按大熊貓習性，近中午是午睡時間，笑稱牠們仍在「營業」已很給力，對能在首日看到龍鳳胎感興奮。他認為5分鐘觀賞時間不夠，但考慮到仍有大批人排隊已很不錯。對比成都動物園，他說海洋公園排隊時間較短，又認為展館空間寬敞。

專售大熊貓產品的「熊貓精品店」亦擠滿人，不少訪客手持「超人家姐熊貓毛公仔」排隊付款，職員收錢無停手，人龍一度排至店外。

續推大熊貓活動 如製糧放竹

龐建貽在無綫節目《講清講楚》說，或於4至5月陸續推出多個大熊貓相關活動，如製作糧食、用大熊貓糞便再造紙等，遊客或可進入園區放置竹子，稍後亦會視乎「盈盈」情况，再推出到後場參觀及學習大熊貓管理知識的活動，但不會安排親身餵飼活動。他說園方早前已就貴賓團多次演練，若日後龍鳳胎遷至「盈盈」的展區，有機會開放更多名額。

據海洋公園網站，截至昨晚7時半貴賓團本月餘下3個日子名額已顯示為「暫時未能選擇」，下月已開放的7個預約日子仍有名額。另網站介紹，已付費並符合參加要求的成人，可免費帶一名3歲以下幼童參與。

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