話你知：房會退地有先例 昔批撥地多未平整

當年出任房屋署高級助理署長的房協前主席鄔滿海向本報憶述，房委會確實曾把部分土地退回政府，主要是施工難度太大，與地盤地質複雜或地形有關。他說當年房署有人員負責審視獲批給房委會的土地是否適合建屋，屬整個建屋計劃程序的一部分，「例如有一些土地根本不可建高密度住宅，但房委會又不可能建低密度公屋大廈，因此不能接受」。

不滿批太多新西地

據悉，當年時任房委會主席王䓪鳴與規劃地政官員曾有多番角力，主要是不滿政府批撥太多位於新界西、尤其是天水圍的土地興建公屋，迫使房委會要承擔克服溶洞引起的建築風險和困難。王曾於1994年6月房委會大會公開表示，政府撥地未能滿足房委會建屋需求，稱政府此前6年來供應184公頃土地，僅47公頃毋須平整。

此外，時任房委會委員、立法局議員許賢發曾在另一次房委會會議中，批評政府向房委會提供的建屋土地不足，又或位置偏遠，令房委會得物無所用。