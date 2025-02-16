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「插針」90年代已掀爭議 居民多憂密度增

【明報專訊】本港公營房屋供應不足，以「插針」形式增建單幢樓，多年來掀起爭議。早於1990年代，房委會公布在26個屋邨騰空地塊加建近萬伙公屋及居屋，爭取於1997年入伙；另2012年梁振英出任特首後，當局亦以「見縫插針」方式增建公屋。

1994年房委會公布在屋邨空置地塊加建公屋大廈，主要包括球場或休憩設施，其中麗瑤邨更曾打露天燒烤場主意，惟因土地位於斜坡而放棄。當時不少受影響屋邨居民強烈反對加建公營房屋大廈，擔心社區設施不足以應付新增人口需要，而房屋署官員則解釋，加建計劃已考慮屋邨居住密度和配套設施。

長策曾倡供單身中年住

梁振英曾稱不可能沒插針樓

2013年，長遠房屋策略督導委員會曾建議在現有屋邨內空地，以「插針」方式興建40層高大廈，供35歲以上非長者單身人士居住，惹來反對聲音。時任運輸及房屋局長張炳良解釋，在屋邨附近、有指定用途土地不當作「插針式」公屋，因有足夠交通和其他配套。他亦稱屋邨範圍內加建單幢公屋予單身人士居住，只是長策文件一項可行建議。

時任特首梁振英曾強調，土地資源捉襟見肘，不可能完全沒有「插針式」公屋；又稱「香港人要住得其所」屬大道理，本港每塊地都可建屋，反問若大家不准政府興建「插針樓」、「屏風樓」等，應如何面對劏房戶。

翻查資料，2016年有3個公營房屋項目超出當時訂立每伙建築成本120萬元「警戒線」水平，均屬單幢樓，包括葵涌近荔景山路、葵涌麗祖路及屯門第29區西。房委會當時表示若位於偏遠地區、規模細、遇到困難地質及地盤環境限制如地盤狹窄及有斜坡等，建築成本會相應增加。

樂富藍田正建插針公屋

近年當局仍會在市區土地增建「插針公屋」，如樂富聯合道公營房屋地盤面積約0.16公頃，將建208伙，預計2028/29年度完工；德田街藍田（北）巴士總站改建成38層高公營房屋，佔地約0.18公頃，可建約500伙，預計2026/27年度完工。

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