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警拘租樓詐騙黨11人 150高才港漂生失1300萬元

【明報專訊】警方瓦解一個由黑幫操控的詐騙集團，涉嫌透過「公寓管理公司」，詐騙高才通來港者及港漂學生的租金，暫約150名事主向警方報案，總損失1300萬元，當中逾六成為港漂大學生，最高單一損失約30萬元。警方調查後拘捕11人，包括一名持牌地產代理。警方初步調查發現，集團運作約9個月，涉及不同詐騙手法，有集團成員用3個月租金租用單位，再冒充業主將單位放租，並要求租客交一年租金，收錢後失去聯絡。

租3月冒業主 放租促年繳騙差額

持牌地產代理安排簽約

警方自今年2月上旬接到新來港者報案，稱疑被一間公寓管理公司詐騙租金，經調查後鎖定一個由黑幫操控的犯罪集團，前日及昨日共拘捕8男3女，年齡19至40歲，分別報稱地產代理、文員、司機、學生及無業等。被捕人包括一名主腦、一名持牌地產代理及9名骨幹成員，涉嫌串謀詐騙。他們涉嫌冒充業主、擔任安排樓盤及帶事主睇樓的代理人。警方搜查集團位於尖沙嘴的辦公室，檢獲18部電腦及大量租約文件等證物。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌稱，初步調查發現集團招攬本地人在全港各區租住宅單位，並主要透過被捕持牌地產代理安排簽租約。集團通常向業主交3個月租金及按金，再冒充業主將單位轉租予新來港者，並以折扣吸引他們預繳一年租金，從而騙取差額。集團到後期甚至沒有租用任何單位，直接騙取事主租金，因此有事主從未入住單位。

小紅書宣傳 高佣招港漂做代理人

集團利用社交平台「小紅書」宣傳吸引租客，又會以高佣金招攬港漂學生做代理人，推銷租盤及帶事主睇樓。他們亦會在社交平台炫富，吸引港漂生「入行」。

據了解，小紅書用戶「蛋撻不放糖」為其中一名代理人，其帖文經常展示大疊鈔票，配上「招聘地產代理，資薪可達6-8W（萬）」字句，亦有帖文介紹租盤，包括以1.6萬元放租大角嘴利奧坊一房一廳海景單位、以1.7萬元放租尖沙嘴海景房等。據悉該代理人已被捕。 

另一名小紅書用戶Angel疑為案中事主之一，她昨晚發帖稱早前透過「熊貓公寓管理有限公司」租樓，一次繳交半年租金、按金及中介費等，入住個多月仍未收到水電費單，覺得不妥，聯絡中介不獲回應。她昨親身到該公司位於尖東港晶中心的辦公室了解，獲保安告知已人去樓空，於是報警。

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