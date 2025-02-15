「#」號短訊有詐 疑「偽基站」騎劫發送 通訊辦電訊商警方跟進 議員：打擊「登記制」效用

市民收「#SFExpress」冒順豐短訊

事主鄭小姐昨向本報表示，以往從寄件人名稱為「#SFExpress」收到的短訊亦含超連結，確是由順豐速遞發出，惟前日傍晚外出時，在元朗市中心收到一個顯示從同一帳戶發出的短訊，內容奇怪，指有包裹收費地址不完整，「派件小哥」未能聯繫，要求她點擊連結更新地址。鄭留意到包裹單號正常為13位數字，但該短訊內的單號僅11位數字，致電順豐查詢後確認為詐騙短訊。事主透露是使用中移動電訊服務。

本報記者昨嘗試打開詐騙短訊內連結，發現只能從手機打開，電腦打開會顯示「Not Found」（未能找到），手機顯示的頁面則疑為冒認順豐網站，資料全為簡體字，稱包裹已返回運營中心，需更新地址再安排配送。頁面亦只能點擊「繼續」按鈕，記者點擊後，畫面跳至要求輸入姓名、地址及電話號碼。

電訊商現會攔截未認證#號短訊

通訊辦前年底推行「短訊發送人登記制」，已登記的公司及機構傳送短訊，電訊商向本地用戶發送時會加上「#」號開頭，電訊商並會攔截所有並非由已獲認證公司或機構、但發送人名稱含「#」號的短訊。據通訊辦網站，截至昨日有463間公私營機構參與登記制，通訊辦網站設「短訊發送人登記冊」供市民參閱。據登記冊，順豐速運有登記，登記的發送人名稱為「#SFExpress」，與假冒短訊相同。

中移動：不涉系統人為 疑涉干擾

中移動回應稱已獲悉有個別客戶收到不法分子發出以「#」開頭的疑似詐騙短訊，公司已展開調查，事件不涉及公司系統故障或人為操作失誤，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器繞過其網路發出相關短訊，會與通訊辦及警方密切配合應對。

方保僑：偽基站可攔截數百米內信號

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計騙徒是使用一種名為「偽基站」的非法無線電裝置，繞過現有機制發出冒認的詐騙短訊。他解釋，偽基站可藏在汽車甚至背包內，裝置會干擾及封鎖附近電訊商網絡，搜索出附近手機號碼後強制其信號連接到偽基站，繼而發出詐騙短訊。他說，偽基站可干擾的範圍至少數百米，在人流密集地方，可有數百人同時收到短訊，市民被短暫攔截信號難察覺，目前亦無相關手機保護裝置。

方表示，偽基站並非新科技，10年前內地已盛行。被問是否反映登記制未能起防騙作用，他說不否定制度作用，「至少都擋了一陣」，然而科技進步下手法防不勝防。他促請政府先徹查事故有否涉技術漏洞，或是電訊商攔截工作中有否「內鬼」及疏忽等。

吳傑莊：倘已被破解應即加強宣傳

反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊認為事件嚴重，打擊制度效用及公信力，促請通訊辦徹查及設法補救，如現行制度已被破解，應立刻加強宣傳，提高市民防騙意識。

通訊辦不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出信息，呼籲無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢。據《電訊條例》，任何人無牌管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法，最高可判處罰款10萬元及監禁5年。

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