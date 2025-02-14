涉套丁屋苑套現10億 村屋大王被指分純利15% 區議員收793萬顧問費

同否認串謀詐騙 區議員涉助收丁權

兩名被告分別為王光榮（72歲，報稱事務律師）及程振明（65歲，報稱區議員），被控於2005年至2019年間，與142名新界原居民串謀詐騙地政總署，誘使署方批出建築許可證。

控方昨讀出開案陳辭，稱本案涉及透過142名原居民申領興建丁屋牌照，在元朗水蕉新村發展名為「曉門」的屋苑項目，其中138名原居民實際上不符申請興建丁屋牌照資格。所有涉案原居民在申請時均同意及確認從未向他人轉讓土地權益（見另稿）。

控方續稱，王光榮為榮佳建築有限公司負責人，程振明是水蕉新村原居民代表。王於案發時段委任程為其公司的受託人，協助從原居民手中取得丁權，以及為原居民向地政總署申請建築許可，從而賺取顧問費。自2005年起，王與其妻林綺媚及暢發投資有限公司簽署合資協議，訂明王為「曉門」項目的戰略伙伴（strategic partner），處理相關業權，並可從項目純利中獲得15%作為報酬。

售丁權者獲5萬至25萬元報酬

榮佳建築通過程向原居民收購丁權，每名出售丁權者可獲5萬至25萬元不等的報酬；由王身為合伙人的王潘律師行獲得原居民授權，為142名原居民申請興建丁屋牌照。及後，榮佳建築安排光福建築有限公司承建丁屋。當工程竣工及獲發滿意紙後，王潘律師行代表原居民向政府申請解除丁屋的轉讓限制，榮佳建築通過王潘律師行支付相關的土地補價及行政費用，藉此將相關丁屋包裝成「曉門」屋苑，作為一手樓推出市場。

2014至2021年間，王潘律師行先後向一手住宅物業銷售監管局呈交「曉門」售樓書、樓價單、銷售安排及交易登記人的資料。2014至2019年，榮佳建築就「曉門」售出115棟丁屋，套現逾10億元；王從項目中獲取多筆資金，程則獲得793萬元顧問費。二人先後於2021年3月被捕，王在警誡下承認於2005年成為「曉門」項目的策劃者，藉獲得丁權以發展「曉門」項目，但他不認為在取得丁權的過程中犯法；程則保持緘默。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC1043/22】