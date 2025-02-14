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老翁倒斃傳臭 揭中年智障兒伴屍 非社署社工跟進個案 議員促設高危照顧者名冊

【明報專訊】屯門蝴蝶邨昨日揭發照顧者倒斃的伴屍事件。七旬老翁被發現倒寓所，屍身腐爛傳出臭味，懷疑智障的中年兒子一直沒有報警及向他人求助，事後送院檢驗。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進的個案。社署回覆稱十分關注事件，深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。有社工及立法會議員均建議政府盡快建立高危照顧者名冊，並透過科技協助，減少悲劇發生。

警方昨午3時許接獲保安員報案，指蝴蝶邨蝶影樓一個單位傳出臭味，懷疑有人倒斃屋內。消防員其後破門入屋，揭發一名老翁倒斃屋內，遺體腐爛，傳出臭味，與他同住的兒子亦在單位內，沒有受傷及清醒，由救護車送往屯門醫院檢查。警方事後封鎖現場蒐證，案件暫列屍體發現。

另一子長居內地 日前曾通電話

據了解，涉事姓陳父子分別78歲及44歲，兩人相依為命，陳父另有一名兒子居於內地。據悉，伴屍的是死者幼子，疑有智力問題，屬精神上無行為能力者，他有自理能力，可以自行進食，單位有食物及賀年應節食品。他昨日未能與警方溝通說出事件經過。死者長子居於內地，父子日前曾通電話，故相信陳父死去約一至兩天。

江玉歡倡用科技助高危家庭

立法會議員江玉歡說，今次個案明顯屬高危家庭，涉及年老及殘疾者，政府至今仍未建立高危家庭中央資料庫，若有相關個案資料，可以安排關愛隊、義工等多上門探望該些家庭。其次，今次個案在公共屋邨發生，有管理服務及保安員巡樓，她認為相關管理公司可多走一步，若發現住客多日無出門，應主動了解，鄰舍之間亦應守望相助。另外，她建議政府用科技協助有關高危家庭，例如為他們安裝智能系統，一旦監察到單位多日無人出入，可主動通知家屬或管理員。

政府去年提建資料庫 未有時間表

社區組織協會幹事阮淑茵稱，政府去年在《施政報告》提出建立「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，惟暫時未有細節或時間表，她與一直跟進的照顧者個案都希望政府盡快落實建立資料庫。她認為政府不同部門其實掌握不同有需要市民的資料，例如社署有長者資料，房署有雙老家庭資料，醫管局有長期病患者、精神病或智障者資料，建議政府安排一個部門統籌手上資料，並定時更新，透過資料庫及早識別有需要家庭，增加探訪次數，並可為有關家庭安裝較易求助的設施，例如平安鐘等，以減低悲劇發生的風險。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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