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九旬死者為地主 屢與發展商打官司 年老難表達 兒孫曾助作供

【明報專訊】元朗振興新村雙屍案的九旬死者文彥均（文叔），生前持有多塊新界土地業權，多次與發展商對簿公堂。本報翻查法庭文件，判辭提到文叔一直無律師代表，親自「揗上揗落」多次由元朗出市區應訊，並因年紀原因，口齒表達困難，先後獲法庭批准由兒子文國強、孫兒文浩朝協助表述；文叔曾認為，發展商像「大人欺負小孩」一樣逼他賣地，惟他最終被裁定敗訴並須承擔訟費。

涉至少7幅地全敗訴 一案昨頒判辭

曾斥發展商「大人欺負小孩」

文叔曾先後與3間公司對簿公堂，涉至少7幅地，大部分位於新田一帶。據2014年一份判辭，文叔年幼時正值二次大戰，因家境清貧，教育程度僅至小二；他於1987年透過繼承遺產獲得土地業權，其餘業權原屬其8名兄弟，後被發展商收購，發展商曾詢問文叔出售業權意願，惟雙方談判不果衍生官司。

文叔認為自己是「被迫」打官司，強調沒意願賣地，法官考慮地段用途和分劃程度後，接納發展商建議分劃土地，裁定發展商勝訴。法官稱理解文叔不願賣地、年邁和身體欠佳等，但指他沒把握機會庭外和解，亦沒按法庭建議尋求專業意見，下令他付訟費。

另一案涉及牛潭尾一帶4幅土地，根據判辭，發展商2022年初獲城規會批准，在涉事土地鄰近地段和政府土地興建過渡房屋，並計劃將涉事土地納入計劃，惟發展商未擁有全部業權，故要求法庭向文叔頒「出售令」。根據判辭，法庭曾批准文國強和文浩朝協助文叔出庭陳述。文叔表明不願出售業權，斥發展商不公，惟法官指他未有提出土地出售會對其造成任何困境，認為將涉事土地併入過渡屋計劃是良好時機，故批准出售。翻查資料，該地段附近現為基督教香港信義會營運、由新世界借出的過渡屋「新田部屋」。

第三案涉及位於米埔的廢棄池塘，該地可建村屋。法庭昨就此案頒下判辭，提及發展商曾向文叔提出收購業權，文叔雖曾邀約發展商會面，惟他最終拒見；發展商估價逾243.5萬買入業權，文叔還價逾2378.2萬元。法官認為文叔開價不合理，態度不合作；又稱該土地規模相當大，分劃土地後仍足夠讓文叔或其子孫興建自己的村屋，故頒令分劃土地，文叔須付訟費。

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